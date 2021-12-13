Tuy nhiên mới đây, một số dự đoán của Abhigya Anand đã trở thành sự thật dù chỉ mới được đưa ra cách đây gần 2 tháng.

Thần đồng tiên tri Ấn Độ Abhigya Anand hiện đang là một trong những nhà tiên tri nổi tiếng nhất thế giới. Đã có nhiều lời dự đoán của thần đồng nhí này trở thành sự thật, bên cạnh đó cũng có một số dự đoán không chính xác. Vì thế, không phải ai cũng tin vào những lời sấm truyền này.

Theo đó, vào ngày 22/10/2021, thần đồng tiên tri 15 tuổi đã đăng tải một đoạn clip trên kênh Youtube hơn 1 triệu lượt theo dõi của mình để đưa ra những dự đoán mới về tương lai của nhân loại. Trong đó, Abhigya Anand đã chỉ ra 7 khó khăn lớn mà thế giới sẽ phải hứng chịu trong tương lai, nhấn mạnh rằng tình hình sẽ không thể khởi sắc cho đến tận tháng 5/2022. 7 khó khăn này bao gồm:

- Đại dịch COVID-19 leo thang

- Khủng hoảng năng lượng

- Thời tiết khắc nghiệt



- Thiếu điện

- Hỗn loạn chuỗi cung ứng

- Nạn đói.

Abhigya Anand cho biết tất cả những lời tiên tri của mình đều dựa trên thuật chiêm tinh, có cơ sở khoa học rõ ràng. Thần đồng tiên tri Ấn Độ cho biết sẽ có nhiều thay đổi xảy ra khi sao Mộc tiến vào cung Ma Kết và các vật thể không xác định va vào bề mặt sao Mộc. Những vấn đề này sẽ nhanh chóng xảy đến với thế giới và tiếp tục leo thang sau mốc ngày 10/12/2021.

Chỉ gần 2 tháng sau lời tiên tri này, những câu nói của Abhigya Anand dường như đã dần ứng nghiệm. Đầu tiên, cậu bé dự đoán rằng đại dịch COVID-19 sẽ tái lây lan, thậm chí lây nhiễm với quy mô lớn hơn, ngay cả các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao cũng nên đề phòng dịch bệnh.

Thật không ngờ, vào tháng 11/2021, biến thể Omicron đã xuất hiện, gây ra nhiều lo ngại. Biến thể Omicron có đến 60 đột biến so với biến thể Vũ Hán ban đầu, thậm chí còn có tỷ lệ lây nhiễm mạnh hơn nhiều so với biến thể Delta. Các chuyên gia dịch tễ rất lo ngại rằng biến thể Omicron có thể lây lan nhanh, trốn né miễn dịch và khả năng kháng vaccine. Bằng chứng là tính đến nay, Omicron đã lây lan đến 57 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Abhigya Anand cũng tiên đoán rằng các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ xảy đến với thế giới vào mùa đông năm nay và sẽ càng mạnh lên sau ngày 10/12, kéo theo nhiệt độ hạ xuống rất thấp và mưa lớn. Những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất có thể là châu Âu, Ấn Độ, Ả Rập Xê-út và một số quốc gia khác. Lời tiên tri này đã thật sự trở thành sự thật.

Một loạt hiện tượng thời tiết cực đoan và thiên tai đã xảy ra tại một số quốc gia trên thế giới trong những ngày gần đây. Cụ thể, thành phố Bengaluru thuộc bang Karnataka, miền nam Ấn Độ chứng kiến những trận lũ lụt lớn. Bang British Columbia của Canada vật lộn với trận lũ lụt khủng khiếp 500 năm mới có một lần, Indonesia và Timor-Leste cũng gặp phải những trận lũ lụt và lở đất gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và của.

Vụ phun trào núi lửa Semeru ở Indonesia cũng rất đáng lo ngại khi hoạt động của núi lửa chưa có dấu hiệu dừng lại. Tại Peru, một trận động đất đã xảy ra, kéo theo đó là lũ lụt khiến người dân khổ sở. Vài ngày trước, bang Kentucky của Mỹ đã yêu cầu tuyên bố tình trạng thảm họa liên bang sau hàng loạt trận lốc xoáy kinh hoàng như tận thế, giết chết ít nhất 94 người.

Trước đó, thần đồng tiên tri Ấn Độ đã đưa ra một số lời dự đoán chính xác về vận mệnh tương lai của thế giới, nổi tiếng nhất trong số đó phải kể đến lời tiên đoán về đại dịch COVID-19, bắt nguồn từ Trung Quốc, sau đó lây lan ra hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tuy nhiên, cũng có lúc những dự đoán của Abhigya Anand không trở thành sự thật, tiêu biểu như lời dự đoán về Chiến tranh thế giới thứ ba sẽ xảy ra vào năm 2020 và một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu vào năm 2021