Màn đánh ghen liên tục của người vợ đã khiến tiểu tam không thể chống đỡ được

Mặc dù sự việc đã xảy ra thời gian khá lâu nhưng mới đây, cư dân mạng lại tiếp tục “đào” lên đoạn video một người phụ nữ bị nghi ngờ ngoại tình với chồng của người khác nên đã bị người vợ tìm đến tận nơi, đánh đập và lột đồ dã man giữa ban ngày, trước mặt rất nhiều người. Tuy nhiên, chính hành động đánh ghen này của người vợ đã khiến cô gặp rắc rối.

Theo lời kể của nhiều nhân chứng thì lúc này người vợ đã bắt quả tang chồng mình ngoại tình với người phụ nữ khác, vì vậy quyết định kéo bạn bè tới đánh ghen cùng. Ba người phụ nữ lao vào đè cô "tiểu tam" ngã xuống đất, sau đó bắt đầu đánh vào người và lột đồ.

Người phụ nữ nằm lăn trên nền đất, bị 3 người phụ nữ kéo rách áo ngoài và quần đùi, chỉ để lại nội y. Tuy nhiên, chuyện còn đi xa hơn nữa khi người vợ và những người bạn của mình quyết định không tha cho "kẻ thứ 3", tiếp tục lao vào xé toạc áo lót của người phụ nữ này, khiến cô ta lộ hoàn hoàn vòng một trong clip.

Khi đã thỏa mãn vì lột được đồ của tình nhân của chồng, người vợ hét lớn lên: "Nhìn cơ thể mà cô đã dùng để quyến rũ chồng tôi đi".

Và tất nhiên với đòn ra tay liên tiếp không đỡ nổi của chính thất, tiểu tam chỉ biết đành ôm người chịu đựng. Cô thu mình lại trên mặt đất, khóc lóc và hét lên trong đau đớn, xấu hổ và nhục nhã khi bị đánh ghen giữa nơi đông người.

Rất nhiều người dân sống gần đó đã nghe thấy âm thanh tranh cãi và tụ tập lại để chứng kiến vụ đánh ghen, thậm chí còn lấy điện thoại ra quay, tuy nhiên không một ai can thiệp, để mặc cho cô "tiểu tam" bị hành hạ suốt hơn 10 phút. Vụ tấn công chỉ dừng lại khi một cảnh sát tuần tra khu vực đi qua, phát hiện và can ngăn.

Được biết, một lúc sau người vợ và những người bạn của cô ta đã bị đưa về đồn cảnh sát để điều tra. Họ có thể phải đối mặt với tội danh cố ý gây thương tích cho người khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-duoc-qua-tang-chong-ngoai-tinh-vo-lien-tuc-danh-va-lot-do-tieu-tam-giua-ban-ngay-441300.html