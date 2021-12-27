Chị H. hiện vẫn chưa vượt qua được cú sốc quá lớn khi hay tin dữ về đứa con gái nhỏ.

Theo báo Thanh niên đưa tin, chiều 27/12, lãnh đạo UBND Q.Bình Thạnh và lãnh đạo Quận ủy Bình Thạnh cho biết, Công an quận đã bắt khẩn cấp "mẹ kế" tên V.N.Q.T bạo hành bé gái 8 tuổi đến tử vong. Được biết, nạn nhân được xác định là cháu gái N.T.V.A. (8 tuổi, ngụ Q.1) - con riêng của ông Th. (36 tuổi, ngụ Q.1). Lãnh đạo UBND P.22, Q.Bình Thạnh cho biết, chiều 22/12, cơ quan chức năng nhận tin báo từ một bệnh viện trên địa bàn vừa cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện. Trên cơ thể cháu bé có nhiều vết bầm lớn.

Nhận tin báo, các đội nghiệp vụ của Công an Q. Bình Thạnh phối hợp Công an P.22 đã có mặt tại bệnh viện ghi nhận lời khai những người liên quan, điều tra làm rõ vụ việc bé gái bị bạo hành. Về phía UBND phường cũng làm việc với gia đình để kịp thời hỗ trợ về mặt pháp lý. Cháu A. được đưa vào bệnh viện với nhiều vết bầm tím lớn trên cơ thể - Ảnh: Thanh Niên Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với Pháp luật và bạn đọc, chị T.H. - mẹ ruột của cháu V.A cho biết, gia đình hiện đã lo xong xuôi tang lễ cho cháu và đưa đi hỏa táng tại Phước Lạc Viên, Bình Dương. Người mẹ vẫn chưa vượt qua cú sốc khi nhớ lại thời điểm nhận tin dữ về con: "Trưa hôm đó đang làm, công an phường gọi tôi ra làm việc, tôi cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra, mình có làm gì đâu mà kêu ra công an, mình mới không lên. Rồi anh mới nói con tôi mới mất, tôi xỉu luôn, không kịp nghe thêm gì. Đồng nghiệp đưa tôi ra trụ sở, tôi cứ ngồi chờ, tự hỏi không biết có nhầm lẫn gì không, có khi đó không phải con mình" - chị H. nghẹn ngào.

Đến khi cơ quan điều tra thông báo cho chị H. về vụ việc cháu bé tử vong, nghi có dấu hiệu bạo hành, chị không dám tin là sự thật. Gia đình đưa chị về Bình Hưng Hòa, gặp cháu bé lần cuối. Nhìn con ngủ trong lĩnh cữu, chị lặng mình. Chị H. cho hay, vợ chồng chị đã ly hôn hơn 1 năm. Chị sinh được 1 trai 1 gái, bé trai ở với mẹ, bé gái ở với bố. "Gia đình tôi cũng phức tạp, nhiều chuyện xảy ra lắm. Lần cuối gặp con là 1 năm trước, suốt năm rồi tôi xin gặp cháu mà không được, không nghe tin tức gì, tôi muốn gặp phải liên hệ cô Tr. (Vợ kế). Đến lúc gặp thì bé như vậy". Hiện chị H. vẫn đang đợi kết luận chính thức từ cơ quan điều tra. Người mẹ đau xót mong con gái có thể thanh thản ra đi nơi suối vàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-be-gai-8-tuoi-tu-vong-nghi-do-di-ghe-bao-hanh-me-ruot-dau-xot-ca-nam-khong-duoc-gap-con-443386.html