Thông tin bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành đến mức không qua khỏi khiến cư dân mạng đau lòng.

Vụ việc bé 8 tuổi nghi bị vợ sắp cưới của bố bạo hành đến tử vong ở quận Bình Thạnh, TP.HCM đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Theo Pháp luật & Bạn đọc, nạn nhân là cháu gái N.T.V.A., 8 tuổi, ngụ quận 1. Hành vi của V.N.Q.Tr.(26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) khiến dân mạng phẫn nộ. Ngay lập tức, cư dân mạng đã tìm ra tài khoản Facebook được cho là của Q.Tr. Nhiều nguồn tin trên cho biết: "Tại nơi bé sinh sống, cơ quan chức năng ghi nhận còn nhiều hình ảnh như cây lau nhà đã bị gãy, trên đó còn có tóc của bé. Ngoài ra còn có bảng danh sách dài ghi hàng loạt công việc hàng ngày cháu bé 8 tuổi phải làm…".

Đau lòng hơn, trên VTC News đưa tin theo những gì người hàng xóm ở cùng chung cư chia sẻ thì trong đợt dịch, ngày nào họ cũng nghe thấy tiếng con nít ở tầng trên khóc, la hét trở nên rất quen thuộc. Có lần, một người hàng xóm khác cho biết, thỉnh thoảng thấy bé đi đổ rác, trông bé rất dễ thương, ngoan hiền và lễ phép. Người này còn hỏi bố mẹ bé đâu, sao nhỏ vậy mà đi đổ rác, trong khi túi rác to, nặng, cửa phòng rác người lớn mở ra còn khó.

Trên trang cá nhân, "dì ghẻ" chia sẻ cuộc sống vô cùng sang chảnh với những bức ảnh hút mắt. Ở phần mô tả tiểu sử trên trang cá nhân Tr. viết: "I am not trying to give an image of a fairytale, perfect, everything else, I am just being myself" - tạm dịch "Tôi không muốn tạo hình ảnh cổ tích, hoàn hảo hay bất cứ thứ gì khác. Tôi chỉ đang là chính mình". Đoạn trích dẫn này khiến dân mạng bức xúc vì lời nói và hành động của nghi phạm hoàn toàn trái ngược nhau. Sự việc đau lòng xảy ra khiến cư dân tại chung cư rất bức xúc không chỉ với hành động vô nhân tính của người phụ nữ mà còn với cách xử lý của Ban quản lý tại đây. Họ cho rằng, trước đã phản ánh việc bé gái bị đánh đập nhiều lần, nhưng sự việc không được Ban quản lý giải quyết triệt để dẫn đến sự việc đau lòng.

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