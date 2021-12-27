Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: "Dì ghẻ" sống sang chảnh, thường nói đạo lý trên mạng xã hội

Xã hội 27/12/2021 20:18

Thông tin bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành đến mức không qua khỏi khiến cư dân mạng đau lòng.

Vụ việc bé 8 tuổi nghi bị vợ sắp cưới của bố bạo hành đến tử vong ở quận Bình Thạnh, TP.HCM đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Theo Pháp luật & Bạn đọc, nạn nhân là cháu gái N.T.V.A., 8 tuổi, ngụ quận 1. Hành vi của V.N.Q.Tr.(26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) khiến dân mạng phẫn nộ. Ngay lập tức, cư dân mạng đã tìm ra tài khoản Facebook được cho là của Q.Tr. Nhiều nguồn tin trên cho biết: "Tại nơi bé sinh sống, cơ quan chức năng ghi nhận còn nhiều hình ảnh như cây lau nhà đã bị gãy, trên đó còn có tóc của bé. Ngoài ra còn có bảng danh sách dài ghi hàng loạt công việc hàng ngày cháu bé 8 tuổi phải làm…".

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: 'Dì ghẻ' sống sang chảnh, thường nói đạo lý trên mạng xã hội - Ảnh 1

Đau lòng hơn, trên VTC News đưa tin theo những gì người hàng xóm ở cùng chung cư chia sẻ thì trong đợt dịch, ngày nào họ cũng nghe thấy tiếng con nít ở tầng trên khóc, la hét trở nên rất quen thuộc. Có lần, một người hàng xóm khác cho biết, thỉnh thoảng thấy bé đi đổ rác, trông bé rất dễ thương, ngoan hiền và lễ phép. Người này còn hỏi bố mẹ bé đâu, sao nhỏ vậy mà đi đổ rác, trong khi túi rác to, nặng, cửa phòng rác người lớn mở ra còn khó.

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: 'Dì ghẻ' sống sang chảnh, thường nói đạo lý trên mạng xã hội - Ảnh 2

Trên trang cá nhân, "dì ghẻ" chia sẻ cuộc sống vô cùng sang chảnh với những bức ảnh hút mắt. Ở phần mô tả tiểu sử trên trang cá nhân Tr. viết: "I am not trying to give an image of a fairytale, perfect, everything else, I am just being myself" - tạm dịch "Tôi không muốn tạo hình ảnh cổ tích, hoàn hảo hay bất cứ thứ gì khác. Tôi chỉ đang là chính mình".

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: 'Dì ghẻ' sống sang chảnh, thường nói đạo lý trên mạng xã hội - Ảnh 3

Đoạn trích dẫn này khiến dân mạng bức xúc vì lời nói và hành động của nghi phạm hoàn toàn trái ngược nhau.

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: 'Dì ghẻ' sống sang chảnh, thường nói đạo lý trên mạng xã hội - Ảnh 4

Sự việc đau lòng xảy ra khiến cư dân tại chung cư rất bức xúc không chỉ với hành động vô nhân tính của người phụ nữ mà còn với cách xử lý của Ban quản lý tại đây. Họ cho rằng, trước đã phản ánh việc bé gái bị đánh đập nhiều lần, nhưng sự việc không được Ban quản lý giải quyết triệt để dẫn đến sự việc đau lòng.

Mở tủ ra phát hiện bí mật bao nhiêu năm của chồng, cách hành xử cao tay của vợ khiến người  chồng thán phục

Mở tủ ra phát hiện bí mật bao nhiêu năm của chồng, cách hành xử cao tay của vợ khiến người  chồng thán phục

Bao nhiêu năm quyết tâm giấu vợ bí mật khủng nhưng cuối cùng cũng không thắng nổi đôi mắt tinh tường của vợ

Xem thêm
Từ khóa:   #Dì ghẻ #Dì ghẻ con chồng #Dì ghẻ bạo hàng con

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 50 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 50 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 3 giờ 20 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số