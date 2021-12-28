Lời khai của 'dì ghẻ' bạo hành bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong

Xã hội 28/12/2021 11:35

Trong suốt thời gian sống chung, Võ Nguyễn Quỳnh Trang nhiều lần đánh đập bé gái. Người phụ nữ này đã đặt mua roi mây để "dạy dỗ" con của chồng. Sau khi roi mây gãy, bị can chuyển sang đánh bé bằng gậy gỗ.

Vào ngày 28/12, báo Tiền phong đưa tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết, đã tống đạt lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội "hành hạ người khác". Cụ thể, bị can được xác định đã có hành vi hành hạ bé N.T.V.A. (8 tuổi) tại chung cư Sài Gòn Pearl, phường quận Bình Thạnh khiến bé gái 8 tuổi này tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện vào ngày 22/12.

Theo chia sẻ thông tin từ Zing, khi bị bắt, bị can Trang khai có quan hệ tình cảm với ông Th. (cha bé A.). Cả 3 sinh sống tại một căn hộ chung cư ở quận Bình Thạnh. Trong suốt thời gian sống chung, Trang nhiều lần đánh đập bé gái. Người phụ nữ này đã đặt mua roi mây để "dạy dỗ" con của chồng. Sau khi roi mây gãy, Trang chuyển sang đánh bé bằng gậy gỗ.

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Cây gậy gỗ dùng để đánh bé gái 8 tuổi - Ảnh: Zing

Vào sáng 22/12, bé học online đến 10h thì Trang kiểm tra bài. Đến 14h, Trang nấu phở cho bé ăn. V.A có đòi uống sữa và được Trang đưa cho 3 hộp. Sau đó, bé tiếp tục uống nước ép ổi. Sau khi ăn uống xong, Trang dạy bé gái 8 tuổi học. Do bé gái làm sai nên Trang đánh nhiều cái. Bị can chỉ dừng đánh đến khi A. học tốt lên.

Khoảng nửa giờ sau, bé A. than mệt và vào phòng nghỉ. Thấy bé nôn ói, Trang dọn dẹp và gọi cha nạn nhân về. Ông Th. về đến nhà thì ôm con gái vào nhà tắm. Sau khi phát hiện trong mũi bé có nhiều dị vật (thức ăn), ông Th. hút ra. Cảm thấy con gái yếu, ông Th. gọi cấp cứu và nhờ bảo vệ đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Theo Công an quận Bình Thạnh, kết quả pháp y xác định bé gái bị phù phổi cấp và trên người có nhiều vết bầm. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Trang có dấu hiệu bạo hành bé A. nên ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam. Còn về phần người cha, cảnh sát cho biết đang làm rõ hành vi của người này. Nếu xác định có dấu hiệu tội phạm, cơ quan điều tra sẽ xử lý đúng theo quy định pháp luật. 

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Công an bắt tạm giam 'dì ghẻ' hành hạ bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong

Công an bắt tạm giam 'dì ghẻ' hành hạ bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong

Sau 6 ngày bé gái 8 tuổi ở TP.HCM tử vong, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố Võ Nguyễn Quỳnh Trang về tội hành hạ người khác.

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