Sở Văn hóa - thể thao nhận thấy tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP từng bước được kiểm soát tốt, tỉ lệ bao phủ vắc xin cao, hầu hết các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đều đã đi vào hoạt động. TP đề xuất cho phép dịch vụ karaoke, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ mở cửa trở lại.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, ông Võ Trọng Nam, phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao TP.HCM, cho biết sở vừa trình UBND TP đề xuất cho phép dịch vụ karaoke, vũ trường và câu lạc bộ khiêu vũ mở cửa trở lại.

Trước đó, ngày 24/12, Sở Văn hóa - thể thao cũng có văn bản gửi Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP đề xuất cho phép dịch vụ karaoke, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ mở cửa trở lại.

Theo đó, ngày 6/10, Sở Văn hóa - thể thao tiếp nhận đơn của Công ty TNHH thương mại dịch vụ ẩm thực Icool đề nghị được mở cửa hoạt động lại hệ thống karaoke. Đến ngày 22/12, sở tiếp tục nhận được thư khẩn cầu xin được cứu xét cho dịch vụ karaoke của hệ thống Nnice hoạt động trở lại.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa - thể thao nhận thấy tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP từng bước được kiểm soát tốt, tỉ lệ bao phủ vắc xin cao, hầu hết các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đều đã đi vào hoạt động.

Ảnh minh họa: Internet

Liên quan đến đề xuất trên, VTC News thông tin thêm, Sở VHTT TP.HCM nhấn mạnh, các cơ sở karaoke cần đảm bảo khoảng cách giữa các khách từ 4m2 trở lên (không bao gồm công trình phụ). Còn khoảng cách này đối với các vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ được tính trên diện tích sàn khiêu vũ.

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