Thừa Thiên Huế: Con đi tiêm vaccine COVID-19 về khoe '2 mũi một lần', phụ huynh gửi đơn đến cơ quan chức năng, kiến nghị giải quyết

Theo lời kể của em học sinh, sau khi tiêm mũi vaccine thứ nhất bình thường, em đang ngồi chờ hướng dẫn tiếp theo thì cô y tá tiêm thêm 1 mũi vaccine khác.

Theo nguồn tin từ VOV, một phụ huynh trú tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà vừa gửi đơn đến cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế, kiến nghị giải quyết việc con gái bị tiêm cùng lúc 2 mũi vaccine phòng Covid-19, trong đợt tiêm cho lứa tuổi từ 12 - 17 tuổi vừa qua. Cụ thể, chiều ngày 2/12, cháu L.T.H., con ông L.Q.T., đến điểm tiêm vaccine phòng Covid-19 tại Trường THCS Hà Thế Hạnh để tiêm chủng. Sau khi bác sĩ khám sàng lọc, cháu được chỉ định tiêm vaccine Pfizer vào khoảng 17h10'. Đến khoảng 17h40', cháu về đến nhà kể với mẹ, con được tiêm 2 mũi vaccine. Theo lời kể, cháu tiêm mũi vaccine thứ nhất bình thường, sau đó, cháu đang ngồi chờ hướng dẫn tiếp theo thì cô y tá tiêm thêm 1 mũi vaccine khác.

Thầy Trần Huế, Hiệu trưởng Trường THCS Hà Thế Hạnh xác nhận: Ngay khi gia đình biết sự việc đã điện báo cho giáo viên chủ nhiệm và được hướng dẫn quay trở lại điểm tiêm của trường để có hướng xử lý. Sức khỏe cháu cũng ổn, ngày đầu có sốt nhẹ. Đến ngày 8/12, cháu đi học lại. Hiện cháu cũng đến trường kiểm tra xong học kì I. Cháu L.T.H. được kiểm tra sức khỏe tại Trung tâm y tế Hương Trà - Ảnh: VOV Về vấn đề này, ông Ngô Văn Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm y tế thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Ngày 2/12, Trung tâm y tế tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh THCS trên địa bàn thị xã, trong đó, có điểm tiêm tại Trường THCS Hà Thế Hạnh, với số học sinh được tiêm là 360 em. Danh sách cán bộ tiêm gồm có 5 cán bộ y tế, có bác sĩ Võ Minh Kỳ khám sàng lọc và cán bộ tiêm là Trần Thị Tám. Cuối buổi tiêm xảy ra tình huống tiêm 2 mũi tiêm cho một học sinh.

Qua tìm hiểu, nắm bắt thông tin và theo báo cáo của y tá Trần Thị Tám là cán bộ trực tiếp tiêm cho em H., khi đưa kim tiêm vào mới qua da, em H. né tránh nên mũi kim rời ra ngoài da gây chảy máu, phải tiêm lại lần 2 cùng với liều vaccine đó. Sau khi tiêm, em H. được theo dõi 30 phút và được cấp giấy chứng nhận không có biểu hiện bất thường. Đến tối cùng ngày, em H. được người nhà đưa vào Trung tâm y tế Hương Trà khám với lý do tiêm hai mũi vaccine. Các bác sĩ trực đã thăm khám, theo dõi kỹ thấy không có biểu hiện bất thường về sức khỏe nên sáng 3/12 đã cho em xuất viện về nhà và hướng dẫn gia đình theo dõi sức khỏe cho cháu. Ảnh minh họa: Internet Ông Ngô Văn Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm y tế thị xã Hương Trà cho biết: "Do ban đầu, cô y tá này cũng hơi lúng túng nên có lẽ cô trả lời không đầy đủ, gây hiểu nhầm. Sau đó, xác minh lại đúng là có tiêm hai lần nhưng cùng một liều vaccine. Còn về phía trách nhiệm Trung tâm y tế thì vừa rồi chúng tôi cũng có điện thoại liên lạc với gia đình để làm rõ, đúng là có hai lần tiêm nhưng cùng một liều thôi. Vấn đề này cũng đã báo cáo cho Chủ tịch UBND thị xã, báo cáo cho Phòng Kế hoạch nghiệp vụ của Sở y tế".

Cụ ông điều trị COVID-19 ra viện về nhà, tưởng vợ ra đón ai ngờ chỉ còn nụ cười trên di ảnh Với những người có người thân thích gắn bó với mình ra đi vì COVID-19, đó là những cuộc đời hao khuyết, không bao giờ có thể bù đắp được nỗi đau.

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