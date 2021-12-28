Bé gái 3 tuổi bị mẹ “ép” ăn uống làm “mukbang nhí” kiếm tiền, nhìn số cân nặng khiến ai cũng xót giùm

Xã hội 28/12/2021 10:26

Trong nhiều khoảnh khắc, người xem nhận thấy cô bé thậm chí hoàn toàn không muốn ăn tiếp nhưng vẫn liên tục bị mẹ “ép ăn”. Nhìn vóc dáng hiện tại của bé, nhiều người cảm thấy sốc và xót giùm.

Mukbang - một dạng kiếm tiền từ những video ăn uống có lẽ đã không còn xa lạ với giới trẻ ngày này. Nếu đa phần các YouTuber, TikToker… làm mukbang đều là những người đã trưởng thành và thoải mái ăn uống những món ăn mình yêu thích thì trường hợp dưới đây lại là của một bé gái mới 3 tuổi nhưng đã được mẹ “đào tạo” làm 1 “mukbang nhí”

Dẫn tin từ Sohu, kênh đăng tải video của đứa trẻ 3 tuổi là do mẹ lập cho. Được biết, cô bé này tên là Bội Kỳ. Kênh video của cô bé chủ yếu dùng để đăng tải các video từ hơn 1 phút đến dưới 10 phút xoay quanh chủ đề ăn uống. Tuy nhiên, những khoảnh khắc ăn uống của cô bé mà thường là đồ dầu mỡ, thức ăn nhanh.

Bé gái 3 tuổi bị mẹ “ép” ăn uống làm “mukbang nhí” kiếm tiền, nhìn số cân nặng khiến ai cũng xót giùm - Ảnh 1
Ảnh cắt từ clip

Với vẻ đáng yêu của một bé gái 3 tuổi, nàng "mukbang nhí" này nhanh chóng nhận về lượt tương tác khá ổn trên nền tảng MXH vì những video của mình. Trong khi một bộ phận người xem tỏ ra thích thú trước màn ăn uống của mukbang nhí, song số khác lại bày tỏ quan điểm phản đối nội dung video này vì có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của em bé trong clip.

Bé gái 3 tuổi bị mẹ “ép” ăn uống làm “mukbang nhí” kiếm tiền, nhìn số cân nặng khiến ai cũng xót giùm - Ảnh 2
Ảnh cắt từ clip

Thậm chí, trong nhiều video, cô bé từng nhiều lần thể hiện rõ sự khó chịu và nói không muốn tiếp tục ăn nữa. Tuy nhiên, trước sự thúc ép của mẹ, cô bé đành phải tiếp tục chịu đựng mà nhồi nhét hết khẩu phần ăn trước mặt vào bụng. Dù chỉ mới 3 tuổi nhưng được biết cô bé đã nặng đến 35kg (số cân nặng của trẻ 7 -8 tuổi). Một số thông tin bên lề còn cho rằng, cô bé gần đây đã đạt ngưỡng 50kg.

Bé gái 3 tuổi bị mẹ “ép” ăn uống làm “mukbang nhí” kiếm tiền, nhìn số cân nặng khiến ai cũng xót giùm - Ảnh 3
Ảnh cắt từ clip

Vì ăn uống không kiểm soát lại thiếu khoa học nên Bội Kỳ ở tuổi lên 3 lộ rõ dấu hiệu của béo phì, tăng cân mất kiểm soát. Trong các video, người xem cũng dễ dàng nhận thấy dáng đi ục ịch, lững thững và khá lề mề của cô bé vì cân nặng không cho phép em được chạy nhảy linh hoạt như bạn bè đồng trang lứa.

Bé gái 3 tuổi bị mẹ “ép” ăn uống làm “mukbang nhí” kiếm tiền, nhìn số cân nặng khiến ai cũng xót giùm - Ảnh 4
Ảnh cắt từ clip

Câu chuyện của Bội Kỳ khiến nhiều người không khỏi sốc và xót giùm cô bé. Với lượt xem từ các video, chắc hẳn mẹ cô bé cũng kiếm về được số tiền kha khá tuy nhiên lại làm mất đi sự phát triển lành mạnh nơi trẻ. Trẻ nhỏ đang ở giai đoạn phát triển, do đó việc ăn uống và chế độ dinh dưỡng cần được quan tâm hàng đầu. Mọi thứ đều cần có liều lượng nhất định và khoa học.

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