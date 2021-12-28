Ớn lạnh cảnh sét đánh trúng người cầm ô đi bộ dưới mưa, tóe tia lửa điện khiến nạn nhân nằm gục tại chỗ

Xã hội 28/12/2021 09:58

Cận cảnh camera an ninh ghi lại sự việc một người đàn ông đang cầm ô đi dưới mưa, bất ngờ bị sét đánh gục tại chỗ, xảy ra tại Indonesia khiến nhiều người ớn lạnh.

Hãng RT hôm 26/12 dẫn truyền thông địa phương cho hay, cảnh sát đã ghi nhận một vụ việc sét đánh xảy ra với người đàn ông nhân viên bảo vệ đang làm nhiệm vụ. Người đàn ông 35 tuổi là bảo vệ tại một công ty kinh doanh máy móc hạng nặng ở phía bắc thủ đô Jakarta, Indonesia. Khi đang làm việc và cầm ô đi bộ dưới mưa, người này bất ngờ bị một tia sét đánh trúng nằm gục tại chỗ.

Ớn lạnh cảnh sét đánh trúng người cầm ô đi bộ dưới mưa, tóe tia lửa điện khiến nạn nhân nằm gục tại chỗ - Ảnh 1

Trong video an ninh được ghi lại, người nhân viên này đang tiến về phía một chiếc xe, tay đang cầm 1 chiếc ô. Khi đang di chuyển, nhân viên bảo vệ này bất ngờ bị một tia sét giáng xuống đúng vị trí của mình. Tia sét đánh xuống lập tức tạo ra nhiều tia lửa điện và khiến nạn nhân nằm gục dưới đất.

Ớn lạnh cảnh sét đánh trúng người cầm ô đi bộ dưới mưa, tóe tia lửa điện khiến nạn nhân nằm gục tại chỗ - Ảnh 2

Bất ngờ, sau khi bị sét đánh trúng, người đàn ông vẫn có thể cử động đôi chút. Có vẻ như người này cố gắng ngồi dậy nhưng không được, ngay sau đó, một số người đã chạy tới chỗ nhân viên bảo vệ để hỗ trợ.

Ớn lạnh cảnh sét đánh trúng người cầm ô đi bộ dưới mưa, tóe tia lửa điện khiến nạn nhân nằm gục tại chỗ - Ảnh 3

Theo trang Detik News, điều kỳ diệu đã xảy ra khi nạn nhân sống sót sau vụ sét đánh. Sau khi bị sét đánh gục tại chỗ, người này được đưa tới bệnh viện điều trị và sau vài ngày đã hồi phục, được về nhà.

Ớn lạnh cảnh sét đánh trúng người cầm ô đi bộ dưới mưa, tóe tia lửa điện khiến nạn nhân nằm gục tại chỗ - Ảnh 4

Quan sát đoạn video từ camera an ninh, một số người cho rằng, bộ đàm mà nhân viên bảo vệ sử dụng lúc trời mưa chính là thứ "thu hút" tia sét. Theo RT, khả năng bị sét đánh phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có vị trí địa lý. Phần lớn người bị sét đánh sẽ rất khó qua khỏi. Người may mắn sống sót có thể bị bỏng nặng hoặc tổn thương não suốt đời. Việc cầm ô đi dưới trời mưa ở khu vực thoáng, địa hình bằng phẳng cũng được cho là rất dễ bị sét đánh trúng.

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