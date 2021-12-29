Sau khi công an xác định nguyên nhân cái chết của bé V.A, người mẹ cùng gia đình như "chết lặng" và đau đớn khôn xiết.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 23/12, cán bộ công an Đội kỹ thuật hình sự đã cho bà H. đọc biên bản khám nghiệm tử thi với nội dung: Cháu V.A bị phù nề phổi cấp, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím, đầu có vết rách bị cạo để khâu, đầu có vết sẹo cũ, nách trái nách phải bị bầm tím, mông bị bầm tím khoảng lớn. Kết luận biên bản nêu rõ, nguyên nhân cái chết là do phù nề phổi cấp và trên cơ thể có nhiều vết bầm tím gây ra. Ngoài ra, cán bộ công an Đội kỹ thuật hình sự cũng cho xem kết quả khám tại bệnh viện Vinmec khi ông Thái và bà Trang đưa V.A đến cấp cứu. Văn bản này thể hiện, bệnh viện tiếp nhận V.A trong tình trạng ngưng thở, khắp cơ thể tím tái và đã chết trước khi vào bệnh viện.

Di ảnh của bé V.A được bác ruột và người dân đặt trước tòa nhà - Ảnh: Dân trí Ông Nguyễn Quang Vinh – anh trai của bà N.T.H (sinh năm 1985, mẹ của bé gái 8 tuổi tử vong nghi bị bạo hành) cho biết, sau khi lo hậu sự cho bé V.A, gia đình anh đã tìm hiểu nguyên nhân cái chết của bé. Gia đình anh muốn biết lý do tại sao bé V.A chết mà trên cơ thể có nhiều vết bầm tím và cho rằng chỉ có ông Th. và bà Trang đã hành hạ, đánh đập cháu đến chết. Anh Vinh đau đớn chia sẻ: "Tôi được biết, quá trình khám nghiệm hiện trường của cơ quan chức năng đã phát hiện một cây chổi lau nhà bị gãy và trên đầu gậy có một nhúm tóc và kết quả xét nghiệm là tóc cháu gái tôi. Điều này khớp với nội dung trong Biên bản khám nghiệm tử thi tôi vừa nêu trên là 'đầu có vết rách bị cạo để khâu, đầu có vết sẹo cũ', chỉ có ông Th. và bà Trang đã dùng cây chổi lau nhà đánh vào đầu cháu tôi. Thật sự không dám tưởng tượng cháu tôi phải hứng chịu những đòn roi dã man, khủng khiếp đến cỡ nào".

Hình ảnh đau xót của bé gái 8 tuổi - Ảnh: Dân trí Bên cạnh đó, báo Thanh niên đưa tin, bà H. đã làm đơn lên cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Công an quận Bình Thạnh và Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM để tố cáo và yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với cha của bé V.A là ông Nguyễn Kim Trung Thái và người tình là Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Hiện tại, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam bà Võ Nguyễn Quỳnh Trang để điều tra, làm rõ.

Lời khai của 'dì ghẻ' bạo hành bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong Trong suốt thời gian sống chung, Võ Nguyễn Quỳnh Trang nhiều lần đánh đập bé gái. Người phụ nữ này đã đặt mua roi mây để "dạy dỗ" con của chồng. Sau khi roi mây gãy, bị can chuyển sang đánh bé bằng gậy gỗ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lang-nguoi-truoc-nguyen-nhan-cai-chet-cua-be-gai-8-tuoi-bi-di-ghe-bao-hanh-443642.html