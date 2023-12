Ngoài ra, cán bộ công an Đội kỹ thuật hình sự cũng cho xem kết quả khám tại bệnh viện Vinmec khi ông Thái và bà Trang đưa V.A đến cấp cứu. Văn bản này thể hiện, bệnh viện tiếp nhận V.A trong tình trạng ngưng thở, khắp cơ thể tím tái và đã chết trước khi vào bệnh viện.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 23/12, cán bộ công an Đội kỹ thuật hình sự đã cho bà H. đọc biên bản khám nghiệm tử thi với nội dung: Cháu V.A bị phù nề phổi cấp, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím, đầu có vết rách bị cạo để khâu, đầu có vết sẹo cũ, nách trái nách phải bị bầm tím, mông bị bầm tím khoảng lớn. Kết luận biên bản nêu rõ, nguyên nhân cái chết là do phù nề phổi cấp và trên cơ thể có nhiều vết bầm tím gây ra.

Ông Nguyễn Quang Vinh – anh trai của bà N.T.H (sinh năm 1985, mẹ của bé gái 8 tuổi tử vong nghi bị bạo hành) cho biết, sau khi lo hậu sự cho bé V.A, gia đình anh đã tìm hiểu nguyên nhân cái chết của bé. Gia đình anh muốn biết lý do tại sao bé V.A chết mà trên cơ thể có nhiều vết bầm tím và cho rằng chỉ có ông Th. và bà Trang đã hành hạ, đánh đập cháu đến chết.

Hình ảnh đau xót của bé gái 8 tuổi - Ảnh: Dân trí

Bên cạnh đó, báo Thanh niên đưa tin, bà H. đã làm đơn lên cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Công an quận Bình Thạnh và Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM để tố cáo và yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với cha của bé V.A là ông Nguyễn Kim Trung Thái và người tình là Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Hiện tại, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam bà Võ Nguyễn Quỳnh Trang để điều tra, làm rõ.