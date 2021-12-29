Ngay sau khi xảy ra vụ việc bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành gây rúng động dư luận, CĐM bất ngờ "đào" được khoảnh khắc hiếm của bé V.A. bên "mẹ kế" và bố đẻ.

Những ngày qua, vụ việc bé gái 8 tuổi tử vong do bị dì ghẻ bạo hành đã gây rúng động dư luận. hàng loạt ý kiến chỉ trích thậm tệ cô gái "mẹ kế" và bố đẻ của bé gái tên V.A. tràn ngập trên các diễn đàn MXH. Bên cạnh đó, những thông tin bên lề sự việc cũng nhanh chóng chiếm được sự quan tâm của CĐM. Mới đây, một tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc bé V.A. cùng bố vui vẻ ăn mừng ngày đặc biệt cùng người mẹ kế - Quỳnh Trang khiến XHM xôn xao, bàn tán. Khoảnh khắc tình cảm của bé V.A. với 'dì ghẻ' Quỳnh Trang - Ảnh: Internet Trong khung hình, có thể thấy cô bé cầm bó hoa to, hôn má Quỳnh Trang. Người bố bên cạnh cũng ôm bạn gái rất thân mật. Trên bàn có chiếc bánh cắm nến, mừng sinh nhật.

Ngay lập tức, bức ảnh đã thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận. Mặc dù không rõ thời điểm cụ thể chụp bức ảnh này, song nhiều người không kìm được xúc động khi nhìn lại hành động tình cảm của bé gái. Một số tài khoản mạng xót xa thay cho V.A. khi bé đã từng yêu thương "mẹ kế" bằng tất cả sự hồn nhiên của một đứa trẻ, nhưng nhận lại là cái chết thương tâm. Nhiều người không kìm được nước mắt bởi sự việc quá đỗi đau lòng - Ảnh: Tôi Là Dân Bình Thạnh Liên quan đến vụ việc, tối ngày 28/12, Tiền Phong đưa tin, Văn phòng UBND TP.HCM đã ban hành văn bản khẩn thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Dương Anh Đức về xử lý vụ bé N.T.V.A (sinh năm 2013) hộ khẩu thường trú tại số 187/13 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao (quận 1, TP.HCM), tạm trú tại căn hộ số 16.05 Topaz 2, Saigon Pearl (số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh) nghi bị bạo hành dẫn đến tử vong.

Đối tượng Quỳnh Trang tại cơ quan chức năng - Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng Theo đó, Phó Chủ tịch Dương Anh Đức giao Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan đến vụ việc. Lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục theo dõi, phối hợp UBND quận Bình Thạnh thực hiện hỗ trợ, can thiệp, trợ giúp theo quy định, đồng thời theo dõi tiến độ xử lý vụ việc, tổng hợp báo cáo theo quy định. Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM cũng được giao phối hợp với các quận huyện, TP.Thủ Đức tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc, phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với trẻ em, không để xảy ra vụ việc bạo lực trẻ em tương tự trên địa bàn.

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