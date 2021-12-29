Trước khi 'ra tay' hành hạ tàn nhẫn, 'dì ghẻ' từng được 'con chồng' dành tặng cho hành động này, nhìn lại ai cũng xót xa, nghẹn ngào

Xã hội 29/12/2021 11:27

Ngay sau khi xảy ra vụ việc bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành gây rúng động dư luận, CĐM bất ngờ "đào" được khoảnh khắc hiếm của bé V.A. bên "mẹ kế" và bố đẻ.

Những ngày qua, vụ việc bé gái 8 tuổi tử vong do bị dì ghẻ bạo hành đã gây rúng động dư luận. hàng loạt ý kiến chỉ trích thậm tệ cô gái "mẹ kế" và bố đẻ của bé gái tên V.A. tràn ngập trên các diễn đàn MXH. Bên cạnh đó, những thông tin bên lề sự việc cũng nhanh chóng chiếm được sự quan tâm của CĐM. Mới đây, một tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc bé V.A. cùng bố vui vẻ ăn mừng ngày đặc biệt cùng người mẹ kế - Quỳnh Trang khiến XHM xôn xao, bàn tán.

bao hanh 2
bao hanh 1
Khoảnh khắc tình cảm của bé V.A. với 'dì ghẻ' Quỳnh Trang - Ảnh: Internet

Trong khung hình, có thể thấy cô bé cầm bó hoa to, hôn má Quỳnh Trang. Người bố bên cạnh cũng ôm bạn gái rất thân mật. Trên bàn có chiếc bánh cắm nến, mừng sinh nhật.

Ngay lập tức, bức ảnh đã thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận. Mặc dù không rõ thời điểm cụ thể chụp bức ảnh này, song nhiều người không kìm được xúc động khi nhìn lại hành động tình cảm của bé gái. Một số tài khoản mạng xót xa thay cho V.A. khi bé đã từng yêu thương "mẹ kế" bằng tất cả sự hồn nhiên của một đứa trẻ, nhưng nhận lại là cái chết thương tâm.

bao hanh 3
Nhiều người không kìm được nước mắt bởi sự việc quá đỗi đau lòng - Ảnh: Tôi Là Dân Bình Thạnh

Liên quan đến vụ việc, tối ngày 28/12, Tiền Phong đưa tin, Văn phòng UBND TP.HCM đã ban hành văn bản khẩn thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Dương Anh Đức về xử lý vụ bé N.T.V.A (sinh năm 2013) hộ khẩu thường trú tại số 187/13 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao (quận 1, TP.HCM), tạm trú tại căn hộ số 16.05 Topaz 2, Saigon Pearl (số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh) nghi bị bạo hành dẫn đến tử vong.

bao hanh 4
Đối tượng Quỳnh Trang tại cơ quan chức năng - Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Theo đó, Phó Chủ tịch Dương Anh Đức giao Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan đến vụ việc.

Lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục theo dõi, phối hợp UBND quận Bình Thạnh thực hiện hỗ trợ, can thiệp, trợ giúp theo quy định, đồng thời theo dõi tiến độ xử lý vụ việc, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM cũng được giao phối hợp với các quận huyện, TP.Thủ Đức tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc, phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với trẻ em, không để xảy ra vụ việc bạo lực trẻ em tương tự trên địa bàn.

Phát hiện 'chi tiết mới' về 'dì ghẻ' bạo hành bé gái 8 tuổi, CĐM phẫn nộ đòi cho 'bay màu' một MV hơn chục triệu lượt xem

Phát hiện 'chi tiết mới' về 'dì ghẻ' bạo hành bé gái 8 tuổi, CĐM phẫn nộ đòi cho 'bay màu' một MV hơn chục triệu lượt xem

Mới đây, thông tin về "dì ghẻ" bạo hành bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong đã từng xuất hiện trong một MV ca nhạc đang khiến nhiều người nổi giận.

Xem thêm
Từ khóa:   bạo hành bé gái 8 tuổi bị bạo hành Vụ bé gái bị dì ghẻ bạo hành

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 0 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 2 giờ 30 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 4 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số