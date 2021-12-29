Theo đó, Tuổi Trẻ đưa tin, khoảng 19h45 tối 22/12, cơ quan chức năng nhận tin báo từ một bệnh viện (đóng tại phường 22, quận Bình Thạnh) với nội dung bệnh viện có cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện.

Mới đây, sự việc bé gái V.A (8 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) bị "dì ghẻ" bạo hành dẫn đến tử vong đã khiến dư luận không khỏi xôn xao.

Kiểm tra thi thể, bác sĩ ghi nhận cháu bé có những vết bầm lớn nhiều nơi trên cơ thể, ngoài ra còn có vết thương được khâu vá, mờ cũ trên vùng mặt. Từ những vết thương và mảng thâm, bầm trên cơ thể bé, cơ quan chức năng nghi vấn cháu bé bị đánh đập dẫn đến tử vong.

Nhận tin báo, các đội nghiệp vụ của Công an quận Bình Thạnh phối hợp Công an phường 22 xuống bệnh viện ghi nhận lời khai những người liên quan, điều tra làm rõ vụ việc.

Liên quan đến vụ việc, ngày hôm qua 28/12, Tiền Phong thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, đã tống đạt lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội "hành hạ người khác".

Đối tượng Võ Nguyễn Quỳnh Trang - Ảnh: Zing News

Đến tối cùng ngày, dẫn tin từ Zing News, trong thông cáo báo chí, ông Trương Thành Đạt - Quản lý tòa nhà Saigon Pearl (quận Bình Thạnh), cho biết lúc 18h14 ngày 22/12, ban quản lý (BQL) nhận được điện thoại đề nghị giúp đỡ từ một cư dân.

Thông cáo báo chí từ phía ban quản lý khu chung cư - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

"Khi lên đến căn hộ, BQL ghi nhận bố của bé đang thực hiện các động tác sơ cứu. Theo lời kể của gia đình, nguyên nhân do bé bị sặc thức ăn.

Ngay sau đó, vào lúc 18h22, BQL và gia đình đã đưa bé đi cấp cứu tại bệnh viện. Tới 21h05 cùng ngày, Cảnh sát khu vực phường 22, quận Bình Thạnh thông báo bé gái đã tử vong", thông cáo báo chí nêu.

Cũng trong văn bản này, ông Đạt phủ nhận thông tin về việc “một số cư dân phát hiện vụ việc bạo hành và đã phản ánh với bảo vệ tòa nhà”.

“BQL đã rà soát sổ công tác của đội bảo vệ, hệ thống tiếp nhận thông tin của tòa nhà và không ghi nhận bất kỳ thông tin phản ánh nào của cư dân về trường hợp gia đình bé gái này”, đại diện chung cư cho biết.