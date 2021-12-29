Mới đây, BQL khu chung cư nơi bé V.A - nạn nhân trong vụ bạo hành trẻ em đến tử vong tại TP.HCM, đã chính thức lên tiếng về vụ việc.
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Mới đây, sự việc bé gái V.A (8 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) bị "dì ghẻ" bạo hành dẫn đến tử vong đã khiến dư luận không khỏi xôn xao.
Theo đó, Tuổi Trẻ đưa tin, khoảng 19h45 tối 22/12, cơ quan chức năng nhận tin báo từ một bệnh viện (đóng tại phường 22, quận Bình Thạnh) với nội dung bệnh viện có cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện.
Nhận tin báo, các đội nghiệp vụ của Công an quận Bình Thạnh phối hợp Công an phường 22 xuống bệnh viện ghi nhận lời khai những người liên quan, điều tra làm rõ vụ việc.
Kiểm tra thi thể, bác sĩ ghi nhận cháu bé có những vết bầm lớn nhiều nơi trên cơ thể, ngoài ra còn có vết thương được khâu vá, mờ cũ trên vùng mặt. Từ những vết thương và mảng thâm, bầm trên cơ thể bé, cơ quan chức năng nghi vấn cháu bé bị đánh đập dẫn đến tử vong.
Liên quan đến vụ việc, ngày hôm qua 28/12, Tiền Phong thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, đã tống đạt lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội "hành hạ người khác".
Đến tối cùng ngày, dẫn tin từ Zing News, trong thông cáo báo chí, ông Trương Thành Đạt - Quản lý tòa nhà Saigon Pearl (quận Bình Thạnh), cho biết lúc 18h14 ngày 22/12, ban quản lý (BQL) nhận được điện thoại đề nghị giúp đỡ từ một cư dân.
"Khi lên đến căn hộ, BQL ghi nhận bố của bé đang thực hiện các động tác sơ cứu. Theo lời kể của gia đình, nguyên nhân do bé bị sặc thức ăn.
Ngay sau đó, vào lúc 18h22, BQL và gia đình đã đưa bé đi cấp cứu tại bệnh viện. Tới 21h05 cùng ngày, Cảnh sát khu vực phường 22, quận Bình Thạnh thông báo bé gái đã tử vong", thông cáo báo chí nêu.
Cũng trong văn bản này, ông Đạt phủ nhận thông tin về việc “một số cư dân phát hiện vụ việc bạo hành và đã phản ánh với bảo vệ tòa nhà”.
“BQL đã rà soát sổ công tác của đội bảo vệ, hệ thống tiếp nhận thông tin của tòa nhà và không ghi nhận bất kỳ thông tin phản ánh nào của cư dân về trường hợp gia đình bé gái này”, đại diện chung cư cho biết.
Nguyên văn thông cáo báo chí của đại diện khu chung cư:
Vào ngày 22/12/2021:
- Lúc 18 giờ 14 phút, BQL nhận được điện thoại đề nghị giúp đỡ từ một cư dân. Khi lên đến căn hộ, BQL ghi nhận bố của bé đang thực hiện các động tác sơ cứu theo lời kể của gia đình bé nguyên nhân là do bé bị sặc thức ăn.
- Ngay sau đó, vào lúc 18 giờ 22 phút BQL và gia đình đã đưa bé đi cấp cứu tại bệnh viện.
- Tới 21 giờ 05 phút cùng ngày, Cảnh sát khu vực Phường 22, Quận Bình Thạnh thông báo bé gái đã tử vong.
"Trước khi sự việc xảy ra, BQL không nhận được bất cứ báo cáo gì từ đơn vị bảo vệ liên quan việc bạo hành trẻ em trong tòa nhà.
Sau khi trên báo chí có thông tin về việc 'một số cư dân phát hiện vụ việc bạo hành và đã phản ánh với bảo vệ tòa nhà', BQL đã rà soát sổ công tác của đội bảo vệ, hệ thống tiếp nhận thông tin của tòa nhà và không ghi nhận bất kỳ thông tin phản ánh nào của cư dân về trường hợp gia đình bé gái này.
Đơn vị bảo vệ cũng đã có cam kết khẳng định mọi thông tin nếu có đều được đơn vị bảo vệ chuyển cho BQL theo đúng quy định và đơn vị bảo vệ cũng không nhận được phản ánh phát hiện việc bạo hành trong tòa nhà từ bất kỳ cư dân nào".
Liên quan đến sự việc xảy ra ngày 22/12, BQL chung cư cho biết một thành viên Ban Quản trị có đề nghị BQL lưu ý quan sát trường hợp của bé gái này do nghi ngờ bị mẹ đánh và báo lại nếu có bất thường. Ngay sau đó, BQL đã triển khai bảo vệ tuần tra bên ngoài căn hộ, đồng thời bảo vệ sảnh và lễ tân được yêu cầu quan sát khi gia đình này đi qua sảnh.
"Mặc dù vậy, do trong thời gian giãn cách và không tới trường học, bé gái rất ít khi ra ngoài và bảo vệ không phát hiện bất thường nào đồng thời BQL cũng không nhận được bất cứ phản ánh nào từ các căn hộ xung quanh. BQL sau đó đã cập nhật thông tin đến thành viên BQT.
Hoàn toàn không có việc một số cư dân phát hiện bé gái bị đánh và báo cho BQL nhiều lần để xử lý. Trước thời điểm xảy ra sự việc, BQL chưa bao giờ tiếp cận bên trong căn hộ".
BQL chung cư Topaz, Saigon Pearl cho biết đang tiếp tục làm việc với Cơ quan điều tra để cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác cũng như đưa ra những biện pháp phù hợp với các trường hợp cố tình cung cấp thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng tới cuộc sống của cư dân tại dự án, uy tín của BQL, và ảnh hưởng tới quá trình điều tra.
"Chúng tôi cũng rất phẫn nộ trước hành vi vô nhân tính làm tổn hại đến trẻ em, và xin khẳng định đã nỗ lực hết sức mình để hỗ trợ cơ quan điều tra về các vấn đề liên quan đến sự việc trên".