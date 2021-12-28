Vụ 'dì ghẻ' bạo hành bé gái 8 tuổi đến chết: UBND TP.HCM chỉ đạo KHẨN, Hội Bảo vệ quyền trẻ em tiếp nhận đơn tố cáo

Xã hội 28/12/2021 21:11

Tối 28/12, Văn phòng UBND TP.HCM đã ban hành văn bản khẩn thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Dương Anh Đức về xử lý vụ bé gái 8 tuổi nghi bị bạo hành dẫn đến tử vong.

Theo nguồn tin từ Tiền Phong, tối 28/12, Văn phòng UBND TP.HCM đã ban hành văn bản khẩn thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Dương Anh Đức về xử lý vụ bé N.T.V.A (sinh năm 2013) hộ khẩu thường trú tại số 187/13 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao (quận 1, TP.HCM), tạm trú tại căn hộ số 16.05 Topaz 2, Saigon Pearl (số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh) nghi bị bạo hành dẫn đến tử vong.

Theo đó, Phó Chủ tịch Dương Anh Đức giao Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan đến vụ việc.

Lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục theo dõi, phối hợp UBND quận Bình Thạnh thực hiện hỗ trợ, can thiệp, trợ giúp theo quy định, đồng thời theo dõi tiến độ xử lý vụ việc, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM cũng được giao phối hợp với các quận huyện, TP.Thủ Đức tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc, phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với trẻ em, không để xảy ra vụ việc bạo lực trẻ em tương tự trên địa bàn.

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Bị can Võ Nguyễn Quỳnh Trang - Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, trong buổi trưa cùng ngày, Zing News đưa tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, đã tống đạt lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội "hành hạ người khác".

Khi bị bắt, bị can Trang khai có quan hệ tình cảm với ông Th. (cha bé A.). Cả 3 sinh sống tại một căn hộ chung cư ở quận Bình Thạnh. Trong suốt thời gian sống chung, Trang nhiều lần đánh đập bé gái. Người phụ nữ này đã đặt mua roi mây để "dạy dỗ" con của chồng. Sau khi roi mây gãy, Trang chuyển sang đánh bé bằng gậy gỗ.

Vào sáng 22/12, bé học online đến 10h thì Trang kiểm tra bài. Đến 14h, Trang nấu phở cho bé ăn. V.A có đòi uống sữa và được Trang đưa cho 3 hộp. Sau đó, bé tiếp tục uống nước ép ổi. Sau khi ăn uống xong, Trang dạy bé gái 8 tuổi học. Do bé gái làm sai nên Trang đánh nhiều cái. Bị can chỉ dừng đánh đến khi A. học tốt lên.

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Cây gậy gỗ dùng để đánh bé gái 8 tuổi - Ảnh: Zing News

Khoảng nửa giờ sau, bé A. than mệt và vào phòng nghỉ. Thấy bé nôn ói, Trang dọn dẹp và gọi cha nạn nhân về. Ông Th. về đến nhà thì ôm con gái vào nhà tắm. Sau khi phát hiện trong mũi bé có nhiều dị vật (thức ăn), ông Th. hút ra. Cảm thấy con gái yếu, ông Th. gọi cấp cứu và nhờ bảo vệ đưa nạn nhân đến bệnh viện. 

Tuổi Trẻ thông tin thêm, cũng trong ngày 28/12, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo của chị N.T.H. (36 tuổi), mẹ bé gái 8 tuổi. Cùng đứng đơn tố cáo còn có bác ruột của cháu V.A.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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Chuyên gia nhận định, trong vụ việc cháu bé 8 tuổi bị bạo hành tử vong cần thiết phải áp dụng khách thể cao nhất bị xâm phạm là tính mạng, sức khỏe của cháu bé.

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