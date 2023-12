Ngày 28/12, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội hành hạ người khác. Nạn nhân trong vụ việc là bé N.T.V.A. (8 tuổi) tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện vào ngày 22/12. Tại cơ quan công an, Trang khai nhận nhiều lần đánh đập bé V.A trong lúc kèm cặp bé học tại nhà.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Theo thông tin từ Pháp luật và bạn đọc, mẹ ruột bé V.A là chị H cũng đã làm đơn tố cáo gửi đến Viện KSND và Công an Tp. Hồ Chí Minh. Chị H và anh Nguyễn Kim Trung Th (bố bé V.A.) kết hôn vào năm 2013 thì sinh cháu V.A. Năm 2016, hai vợ chồng có thêm một bé trai nữa. Đến năm 2020, hai vợ chồng quyết định ly dị vì nhiều lục đục, khiến bé V.A phải về sống cùng ông Th , còn bé trai được sống với mẹ.