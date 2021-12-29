Thêm tình tiết vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Đơn tố cáo của mẹ ruột hé lộ việc "dì ghẻ" là kẻ thứ 3 xen vào hôn nhân

Xã hội 29/12/2021 09:07

Nội dung đơn tố cáo của mẹ ruột bé V.A đã tiết lộ nhiều góc khuất trong cuộc hôn nhân, đáng chú ý là việc hé lộ “dì ghẻ” là kẻ thứ 3 khiến gia đình phải ly dị.

Ngày 28/12, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội hành hạ người khác. Nạn nhân trong vụ việc là bé N.T.V.A. (8 tuổi) tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện vào ngày 22/12. Tại cơ quan công an, Trang khai nhận nhiều lần đánh đập bé V.A trong lúc kèm cặp bé học tại nhà.

Thêm tình tiết vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Đơn tố cáo của mẹ ruột hé lộ việc 'dì ghẻ' là kẻ thứ 3 xen vào hôn nhân - Ảnh 1
Nguyễn Võ Quỳnh Trang (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Theo thông tin từ Pháp luật và bạn đọc, mẹ ruột bé V.A là chị H cũng đã làm đơn tố cáo gửi đến Viện KSND và Công an Tp. Hồ Chí Minh. Chị H và anh Nguyễn Kim Trung Th (bố bé V.A.) kết hôn vào năm 2013 thì sinh cháu V.A. Năm 2016, hai vợ chồng có thêm một bé trai nữa. Đến năm 2020, hai vợ chồng quyết định ly dị vì nhiều lục đục, khiến bé V.A phải về sống cùng ông Th , còn bé trai được sống với mẹ.

Thêm tình tiết vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Đơn tố cáo của mẹ ruột hé lộ việc 'dì ghẻ' là kẻ thứ 3 xen vào hôn nhân - Ảnh 2
Chiếc gậy gỗ tại hiện trường mà Trang dùng đánh bé V.A trong lúc dạy học (Ảnh: Zing)

Trong đơn tố cáo, chị H cũng hé lộ việc “dì ghẻ” trong câu chuyện là người thứ 3 xen vào hạnh phúc gia đình chị H khiến chị và chồng phải ly dị. Không chỉ là người dẫn đến kết cục bi thảm cho bé V.A, Trang cũng là người đã mở đầu cho chuỗi bi kịch của cô bé khi bố mẹ ly hôn phải sống với “dì ghẻ”.

Thêm tình tiết vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Đơn tố cáo của mẹ ruột hé lộ việc 'dì ghẻ' là kẻ thứ 3 xen vào hôn nhân - Ảnh 3
Trang và bố ruột bé V.A (Ảnh: FBNV)

Chị H cho biết, năm 2020, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã, lục đục, sau đó chị H. phát hiện chồng ngoại tình và có quan hệ bất chính với Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Dẫn đến quá trình chung sống của 2 vợ chồng gặp nhiều căng thẳng rồi ly hôn, 2 con phải sống xa bố mẹ.

Thêm tình tiết vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Đơn tố cáo của mẹ ruột hé lộ việc 'dì ghẻ' là kẻ thứ 3 xen vào hôn nhân - Ảnh 4
Trang được xác nhận là người thứ 3 xen vào hạnh phúc gia đình (Ảnh: FBNV)

Sau khi ly hôn, ông Th đưa bé V.A. cùng Trang dọn về sống chung với nhau tại chung cư S.G.P. Từ ngày ly hôn, chị H bị cấm không được gặp con. Tính đến thời điểm hiện tại, dù đã hơn 1 năm nhưng chị H chỉ được gặp con 2-3 lần, lần cuối cùng là khoảng tháng 12/2020.

"Do ông T. ngăn cản không cho tôi gặp cháu V.A. nên tôi không hiểu, không biết trong suốt một năm cháu V.A. sống như thế nào, ra sao… chỉ biết lúc cháu chết là bác sĩ nói do bị phù nề phổi, có nhiều vết thương bầm tím. Sau khi lo hậu sự cho cháu, tôi có tìm hiểu nguyên nhân cái chết của cháu, lý do tại sao con tôi chết mà trên cơ thể có nhiều vết bầm tím” - chị H. nêu rõ trong đơn.

Thêm tình tiết vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Đơn tố cáo của mẹ ruột hé lộ việc 'dì ghẻ' là kẻ thứ 3 xen vào hôn nhân - Ảnh 5

Thông tin từ biên bản khám nghiệm tử thi của cháu V.A theo chị H. cung cấp cho biết, cháu bị phù nề phổi, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím, đầu có vết rách bị cạo để khâu, đầu có vết sẹo cũ, nách trái nách phải bị bầm tím, mông có bầm tím khoảng lớn... Kết luận nêu rõ, nguyên nhân cái chết của cháu V.A là do phù nề phổi và trên cơ thể có nhiều vết bầm tím gây ra.

Thêm tình tiết vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Đơn tố cáo của mẹ ruột hé lộ việc 'dì ghẻ' là kẻ thứ 3 xen vào hôn nhân - Ảnh 6
Ảnh: Tuổi Trẻ

Về phía người cha, khi làm việc với cơ quan điều tra, ông Th thừa nhận giao con cho cô Trang chăm sóc nuôi. Anh biết toàn bộ việc Trang mua roi mây đánh con và dùng cả gậy gỗ đánh bé nhưng không ngăn cản và đồng tình với các biện pháp dạy con của Trang.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ và xử lý những người có liên quan đến cái chết của cháu V.A.

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