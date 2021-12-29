Trung Quốc phát hiện lô hàng thanh long từ Việt Nam nhiễm COVID-19, 1.000 xe chở nông sản phải 'quay đầu'

Từ 0h ngày 29/12/2021 đến 24h ngày 26/01/2022, Hải quan Bằng Tường, Trung Quốc sẽ tạm dừng nhập thanh long từ Việt Nam. Sau thời gian này việc nhập khẩu tự động được thực hiện trở lại.

Dẫn tin từ Tiền Phong, chiều 28/12, ông Nguyễn Đình Đại, Giám đốc Sở Công Thương Lạng Sơn cho biết, phía Trung Quốc vừa thông báo, lực lượng chức năng nước bạn đã phát hiện một lô hàng quả thanh long nhập khẩu từ Việt Nam có nhiễm COVID.

"Theo quy định của họ, cứ 3 lần phát hiện virus SARS - CoV - 2 thì họ sẽ thông báo cho ta. Theo đó, Hải quan Bằng Tường, Trung Quốc sẽ tạm dừng nhập khẩu loại quả thanh long kể từ 0h ngày 29/12/2021 đến 24h ngày 26/1/2022", ông Đại cho biết.

Theo Sở Công Thương Lạng Sơn, trong tổng số 2.900 xe chở nông sản, trái cây đang ùn ứ tại Lạng Sơn, có khoảng 30% hàng quả thanh long, có nghĩa gần 1.000 xe chở loại hoa quả này buộc phải “quay đầu”.

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Cùng ngày, Tạp chí điện tử Thương hiệu và Công luận đưa tin, tại Hội nghị hợp tác giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan Trung Quốc về chống buôn lậu lần thứ 14 theo hình thức trực tuyến, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn Vũ Tuấn Bình đã có ý kiến đề nghị Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc) quan tâm chỉ đạo các hải quan cửa khẩu trao đổi sớm nhất với các chi cục hải quan đối diện phía Việt Nam để cùng bàn các giải pháp tháo gỡ những phát sinh trong quá trình điều hành, quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch đồng thời tạo thuận lợi cho thương mại, nhanh chóng tháo gỡ ùn tắc hàng hóa càng sớm càng tốt.

“Đề nghị Hải quan Nam Ninh tạo thuận lợi ưu tiên thủ tục hải quan đối với hàng nông sản, thủy sản (xuất khẩu của Việt Nam) để rút ngắn thời gian thông quan, đặc biệt là những lô hàng đã được kiểm nghiệm, kiểm dịch của Trung Quốc (CCIC)”, Phó Cục trưởng Vũ Tuấn Bình nhấn mạnh.

Đồng thời, để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu giữa hai bên, lãnh đạo Cục Hải quan Lạng Sơn đề nghị Hải quan Nam Ninh kịp thời trao đổi, cập nhật những chính sách mới liên quan tới lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan của Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực thực hiện từ năm 2022 (nếu có) để phục vụ công tác quản lý nhà nước về hải quan và kiểm soát chống buôn lậu của Hải quan Việt Nam.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trung-quoc-phat-hien-lo-hang-thanh-long-tu-viet-nam-nhiem-covid-19-1000-xe-cho-nong-san-phai-quay-dau-443591.html