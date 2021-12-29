Thái độ lạnh nhạt từ phía nhà nội bé 8 tuổi: Không đoái hoài hay hỏi thăm, đến 15 phút rồi về?

Khi được bác ruột bé V.A gọi điện hỏi, phía bố anh Th chỉ bảo một câu: “Chuyện đã như vậy rồi, có như thế nào, chửi mắng như thế nào cũng đành phải chịu”.

Dẫn tin từ Pháp luật và bạn đọc, anh Nguyễn Quang Vinh (SN 1982), bác ruột bé V.A hiện đang vô cùng bức xúc trước thái độ của gia đình nhà nội từ khi sự việc đau lòng xảy ra. Anh Vinh cho biết, từ hôm xảy ra vụ việc, nhà nội cháu không hề hỏi thăm hay đoái hoài đến gia đình. Duy chỉ có hôm đám tang, chị gái của anh Th (bố bé V.A) có đứng ra tổ chức lo hậu sự cùng mẹ cháu.

Bố mẹ anh Th trước đó có đến và liệm cháu ở chùa Vĩnh Nghiêm. Nhưng chỉ ở khoảng 15 phút, sau khi ngồi nói chuyện xong với em gái anh Vinh thì bỏ về. Từ đó đến nay không còn gọi hỏi thăm hay đến lo liệu cho cháu.

Anh Vinh chia sẻ: “Mình bức xúc lắm, gọi điện nhắn tin cho bố anh Th. nói, mà ông ấy chỉ bảo một câu: Chuyện đã như vậy rồi, có như thế nào, chửi mắng như thế nào cũng đành phải chịu” - anh Vinh nói.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại hiện trường (Ảnh: Zing)

Cũng theo tiết lộ của anh Vinh, em gái anh là chị H. (mẹ ruột bé V.A) kết hôn với Th và có chung 2 người con. Trong khoảng thời gian chung sống, chị H phát hiện anh Th ngoại tình với Trang. Không chỉ là người thứ 3 xen vào hạnh phúc của người khác, Trang còn chửi bới, công khai mối quan hệ khiến chị H từng tự tử phải nhập viện.

Bố ruột bé V.A biết việc Trang bạo hành con gái mình nhưng không can ngăn (Ảnh: FBNV)

Hiện tro cốt của bé V.A được đưa về nhà ngoại. Dẫn tin từ Tuổi Trẻ trong ngày 28/12, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo của chị N.T.H. (36 tuổi), mẹ bé gái 8 tuổi. Cùng đứng đơn tố cáo còn có bác ruột của cháu V.A.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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