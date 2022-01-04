Theo Thanh Niên đưa tin, quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện dữ liệu camera tại căn nhà bị xóa. Người xóa dữ liệu này được xác định là Nguyễn Kim Trung Thái (cha bé A.).

Ngày 1/1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tiếp nhận hồ sơ vụ bé gái 8 tuổi tử vong nghi do bạo hành ở quận Bình Thạnh.

Theo báo Dân Trí thông tin, Luật sư Quách Thành Lực, Công ty luật Pháp trị khẳng định, đó là hành vi che giấu tội phạm đã quá rõ ràng của bố cháu bé.

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM khẳng định, hiện công an vẫn đang củng cố chứng cứ xác định rõ hành vi của Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái, nếu quá trình củng cố hồ sơ có thêm tội danh khác thì sẽ tiếp tục xử lý đúng theo quy định pháp luật.

Đối với tội che giấu tội phạm là hành vi của người nào không hứa hẹn trước, nhưng sau khi biết tội phạm được thực hiện đã che giấu người phạm tội, dấu vết, tang vật của tội phạm hoặc có hành vi khác cản trở việc phát hiện, điều tra, xử lý

Khi đã bị xử lý về tội Giết người thì hành vi xóa camera sẽ là tình tiết xác định là không thành khẩn, gây khó khăn cho cơ quan điều tra lên cũng sẽ phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc.

Theo khoản 1, Điều 123 bộ luật hình sự năm 2015 với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội với người dưới 16 tuổi, vì động cơ đê hèn và thực hiện tội phạm một cách man rợ nên đối tượng gây án sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Trong trường hợp người xóa thông tin dữ liệu trong camera không phải là người thực hiện hành vi phạm tội (với vai trò giúp sức, xúi giục hoặc là người trực tiếp thực hiện hành vi) không bị xử lý về tội danh này thì hành vi xóa dữ liệu trong camera để che giấu tội phạm sẽ bị xử lý về tội "Che giấu tội phạm".

Trường hợp người thực hiện hành vi phạm tội hoặc các đồng phạm khác xóa dữ liệu để che giấu hành vi vi phạm pháp luật của mình và đồng bọn thì đây là tình tiết cho thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án và hành vi không thành khẩn của đối tượng, gây khó khăn cho cơ quan điều tra.