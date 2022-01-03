Không xin được số điện thoại, nhóm thanh niên hành hung dã man 4 cô gái giữa quán nhậu

Xã hội 03/01/2022 15:05

Nhóm thanh niên nam nữ ép 4 cô gái ở bàn bên cạnh uống bia và xin số điện thoại nhưng không được nên đã hành hung, đánh người giữa quán ăn.

Theo Vietnamnet đưa tin, ngày 3/1, Công an TP. Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, đang lấy lời khai của 7 đối tượng trong nhóm thanh niên hành hung người giữa quán ăn 2 Đô ở phường Hiệp Bình Chánh. Cụ thể, 7 đối tượng gồm: Huỳnh Ngọc Ánh Tuyết (28 tuổi, quê Bình Dương), Nguyễn Xuân Mai (20 tuổi, quê Cà Mau); Nguyễn Thị Khánh Linh (24 tuổi), Tống Hoàng Hải (26 tuổi), Ngô Anh Vũ (28 tuổi), Phạm Văn Trung (27 tuổi) và Ngô Thiên Lộc (25 tuổi), cùng ngụ TP. Thủ Đức.

Được biết, sự việc xảy ra vào tối 31/12/2021, nạn nhân là chị N.V.A. (24 tuổi, quê Thanh Hoá) cùng 3 bạn nữ đến ăn uống tại quán 2 Đô. Ở bàn bên cạnh có khoảng 20 thanh niên gồm nam và nữ cũng đang ngồi ăn nhậu, mừng sinh nhật của một người trong nhóm.

Không xin được số điện thoại, nhóm thanh niên hành hung dã man 4 cô gái giữa quán nhậu - Ảnh 1
Nhóm thanh niên đánh 4 cô gái ngay tại quán ăn đông người - Ảnh: Cắt từ clip

Sau đó, một số thanh niên trong nhóm 20 người bất ngờ sang bàn mời nhóm chị A. uống bia và trêu ghẹo, làm quen, xin số điện thoại. Tuy nhiên, nhóm chị A. ban đầu chỉ uống giao lưu nhưng khi bị ép uống nhiều thì đã từ chối và không cho số điện thoại.

Quá tức giận, nhóm thanh niên đã chửi bới, hắt ly bia vào mặt nhóm chị V.A. và hành hung. Các cô gái trong nhóm 20 người trong đó có Huỳnh Ngọc Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Khánh Linh… cũng tham gia đánh người.

Không xin được số điện thoại, nhóm thanh niên hành hung dã man 4 cô gái giữa quán nhậu - Ảnh 2
Các cô gái phải nhập viện cấp cứu ngay sau khi bị hành hung dã man tại quán - Ảnh: VTC news

Lúc này, nhóm chị A. phải chạy trốn vào khu vực bếp, nhà vệ sinh của quán nhưng vẫn bị nhóm thanh niên tiếp tục đuổi đánh. Một số người trong quán can ngăn cũng bị nhóm thanh niên hung hãn tấn công.

Sau khi đại náo, nhóm thanh niên vẫn tiếp tục ngồi lại quán. 3 người trong nhóm chị A. bị thương, phải vào bệnh viện ở quận Bình Thạnh cấp cứu. Nắm bắt thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, ngay lập tức, Công an TP. Thủ Đức phối hợp cùng Công an phường Hiệp Bình Chánh vào cuộc điều tra. Qua hình ảnh camera an ninh tại quán và các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định và bước đầu mời 7 người trong nhóm thanh niên lên làm việc.

Không xin được số điện thoại, nhóm thanh niên hành hung dã man 4 cô gái giữa quán nhậu - Ảnh 3
Hình ảnh vết thương của 1 trong 4 các cô gái sau khi bị nhóm thanh niên hành hung - Ảnh: VTC news

Nhóm này đã thừa nhận hành vi như trên. Công an xét nghiệm nhanh thì 2 trong số 7 đối tượng này có kết quả dương tính với ma tuý. Hiện, công an TP. Thủ Đức đang làm rõ, xử lý các đối tượng hung hãn.

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