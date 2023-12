Các cô gái phải nhập viện cấp cứu ngay sau khi bị hành hung dã man tại quán - Ảnh: VTC news

Lúc này, nhóm chị A. phải chạy trốn vào khu vực bếp, nhà vệ sinh của quán nhưng vẫn bị nhóm thanh niên tiếp tục đuổi đánh. Một số người trong quán can ngăn cũng bị nhóm thanh niên hung hãn tấn công.

Sau khi đại náo, nhóm thanh niên vẫn tiếp tục ngồi lại quán. 3 người trong nhóm chị A. bị thương, phải vào bệnh viện ở quận Bình Thạnh cấp cứu. Nắm bắt thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, ngay lập tức, Công an TP. Thủ Đức phối hợp cùng Công an phường Hiệp Bình Chánh vào cuộc điều tra. Qua hình ảnh camera an ninh tại quán và các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định và bước đầu mời 7 người trong nhóm thanh niên lên làm việc.

Hình ảnh vết thương của 1 trong 4 các cô gái sau khi bị nhóm thanh niên hành hung - Ảnh: VTC news

Nhóm này đã thừa nhận hành vi như trên. Công an xét nghiệm nhanh thì 2 trong số 7 đối tượng này có kết quả dương tính với ma tuý. Hiện, công an TP. Thủ Đức đang làm rõ, xử lý các đối tượng hung hãn.