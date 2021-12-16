Vụ nữ sinh F0 bị đuổi khỏi phòng trọ giữa đêm: Con trai chủ trọ sẵn sàng đối chất, không có chuyện hành hung

Xã hội 16/12/2021 16:27

Con trai chủ nhà trọ gửi lời xin lỗi tới nữ sinh, tuy nhiên anh khẳng định không có chuyện hành hung như lời cô tố cáo.

Mới đây, vụ nữ sinh F0 bị hành hung, đuổi khỏi phòng trọ giữa đêm gây xôn xao trên các diễn đàn mạng xã hội và gây bức xúc cho nhiều số đông cộng đồng mạng. Cụ thể, nữ sinh B.X đăng tải một đoạn clip cầu cứu cộng đồng mạng vì bị chủ trọ đuổi đi khi test dương tính Covid-19. 

Cô cho biết, mâu thuẫn xảy ra khi phát hiện chủ trọ cũng là F0 nhưng không khai báo, không đeo khẩu trang cũng như khử khuẩn tại nhà. Sau đó, B.X và người yêu nghi do tiếp xúc với chủ nhà, họ mới trở thành F0 nên báo chính quyền. Khi biết chuyện, chủ trọ tức tối, nói rằng bị vu khống vì cô đi khai báo nên nhà bà phải cách ly theo.

Sự việc không chỉ dừng ở đó, B.X còn đòi tiền mà con trai chủ trọ nợ mình trước đó. Tuy nhiên, thanh niên này không trả thậm chí cùng mẹ lên phòng trọ nữ sinh hành hung, đập phá đồ đạc, đuổi cô ra khỏi phòng.

Vụ nữ sinh F0 bị đuổi khỏi phòng trọ giữa đêm: Con trai chủ trọ sẵn sàng đối chất, không có chuyện hành hung - Ảnh 1
Anh H.V.Đ khẳng định không có chuyện hành hung, đánh bầm dập nữ sinh X. như lời tố - Ảnh: Cắt từ clip

Liên quan đến vụ việc ồn ào này, mới đây, trao đổi với Pháp luật và bạn đọc, anh H.V.Đ - con trai của chủ nhà trọ nói trên, đã lên tiếng nói rõ về vụ việc. Theo đó, anh Đ. gửi lời xin lỗi tới nữ sinh B.X về hành xử không đúng mực khi cô đang là F0. 

Tuy nhiên, anh khẳng định 100% không có chuyện hành hung như lời cô nói. Theo lời anh Đ. do nữ sinh B.X đã có những lời lẽ thóa mạ, xúc phạm mẹ anh - tức chủ phòng trọ nên mâu thuẫn xảy ra khiến cả hai lời qua tiếng lại. 

"Trong clip, X. nói chuyện nhỏ nhẹ hoặc không dám nói vì đang cầm máy quay. Nhưng trước đó trong phòng X. đã có những lời lẽ thoá mạ và xúc phạm mẹ mình rất là khó nghe. Nếu như ai đó lớn tiếng với mẹ các trong chính căn nhà của các bạn thì các bạn sẽ làm gì? Còn những vết bầm mà X. đã đăng tải lên mạng xã hội thì mình dám ra công an để làm việc với bạn về vấn đề đó nếu do mình gây ra" - con trai chủ nhà trọ cho hay.

Vụ nữ sinh F0 bị đuổi khỏi phòng trọ giữa đêm: Con trai chủ trọ sẵn sàng đối chất, không có chuyện hành hung - Ảnh 2
Nữ sinh B.X đăng tải nơi cô ở trọ lên mạng xã hội, cầu xin giúp đỡ - Ảnh: Chụp màn hình

Anh Đ. cũng thừa nhận trong lúc nóng giận đã đuổi nữ sinh này đi. Tuy nhiên trước đó, anh và mẹ đã gia hạn cho cô thêm thời gian để dọn khỏi phòng trọ, không lấy phí ăn ở phát sinh, miễn phải báo ngày giờ chính xác. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì, cô X. lại nằng nặc đòi đi giữa đêm khi xảy ra xô xát.

"Tối hôm đó chính bạn ấy nằng nặc đòi đi và có kêu thêm người tới để phụ. 2, 3 thằng tới phụ còn chửi bới mẹ mình lúc đó chỉ có mẹ mình có mặt tại nhà, một lát sau mình mới về. Về phần mình nợ X. tiền, mình sai khi nói trên video là mình không trả nhưng mình hứa là cuối tháng 11 mình sẽ trả. Sự việc xảy ra, bạn ấy bị F0 nhà mình bị cách ly, mình không trả hết được. Mình chỉ trả được 1 số và hỗ trợ thời gian ở thêm như ở trên mình đã nói". 

Sau cùng, anh Đ. mong cô xóa những hình ảnh liên quan đến tổ chức nơi anh Đ. đang làm việc. Hiện, sự việc vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm, chú ý từ dư luận.

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