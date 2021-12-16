Hà Nội: Thêm 3 F0 trong một gia đình bị 'bỏ quên', Giám đốc TTYT nói gì?

Xã hội 16/12/2021 08:30

Không chỉ ở Hoàng Mai mà ngay giữa Quận Đống Đa cũng có gia đình 3 F0 bị “bỏ quên” từ 12/12 đến nay chưa có hướng giải quyết.

Mới đây, trao đổi với Infonet/Vietnamnet, chị Trịnh Thị Hồng Ánh, trú tại số nhà 97 ngõ Hoàng An, phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, gia đình chồng chị có 7 người sinh sống cùng một nhà.

Khi mẹ chồng có biểu hiện cúm nên chị nghi ngờ, đã mua test nhanh về thử cho kết quả dương tính (vì khu đó có trường hợp F0) nên đã báo ra phường. Sau đó, mẹ chị được xác định F0 và được đưa đi điều trị hôm 10/12. 6 người F1 còn lại đi xét nghiệm đến ngày 12/12, 3 người có kết quả dương tính tiếp.

“Từ đó đến nay, 3 F0 không được đưa đi viện hay thuốc thang gì. Tất cả đều có triệu chứng như cúm thường – hắt hơi, ngạt mũi, mất khứu giác”, chị Hồng Ánh cho hay.

Hà Nội: Thêm 3 F0 trong một gia đình bị 'bỏ quên', Giám đốc TTYT nói gì? - Ảnh 1
Chị Ánh phải lên mạng xã hội cầu cứu sự giúp đỡ - Ảnh: Chụp màn hình

Điều này khiến chị Ánh lo lắng, phải lên mạng cầu cứu là vì trong 3 F0 có một bé 9 tuổi là con chị bị bại não, động kinh. “Với bệnh nền như vậy không có thuốc điều trị em sợ ảnh hưởng nhưng khi em gọi ra y tế phường rất nhiều lần thì chỉ được nói là chờ nơi tiếp nhận vì quá tải hết. Trường hợp con nhà em, y tế phường cũng biết nhưng không biết làm thế nào vì tất cả quá tải rồi. Họ chỉ hướng dẫn gia đình bổ sung thuốc vitamin, tăng đề kháng, nước cam chanh hàng ngày, sốt thì cho hạ sốt” - chị Hồng Ánh cho biết “đến giờ gia đình vẫn phải chờ”.

Dù hoàn toàn ủng hộ phương án F0 thể nhẹ, không triệu chứng được điều trị ở nhà nhưng điều chị Hồng Ánh bức xúc là phường không phát thuốc cho người bệnh điều trị hay hướng dẫn mua thuốc điều trị. “Bé nhà em bị bệnh nền, vừa bị bại não, vừa động kinh nên không dám cho uống thuốc linh tinh nhưng cũng không biết phải làm như thế nào. Không hiểu chờ đến bao giờ, có cảm giác như bị bỏ mặc?” - chị Hồng Ánh hoang mang.

Theo lời người phụ nữ này nhà chị chật không đủ điều kiện cách ly do đó hiện nay có 3 F1 thì 1 bé 7 tháng, 1 bé 14 tuổi đều chưa được tiêm mà vẫn phải sống chung cùng F0. Hiện tại các F0 được dồn vào ở phòng riêng nhưng không tránh được khi sinh hoạt vẫn bị chung đụng, chỉ hạn chế nhất có thể.

Hà Nội: Thêm 3 F0 trong một gia đình bị 'bỏ quên', Giám đốc TTYT nói gì? - Ảnh 2
3 F0 nhà chị Hồng Ánh được phường báo chuẩn bị đồ dùng cần thiết để được đưa đi điều trị - Ảnh: Infonet

Liên quan đến sự việc này, ông Nguyễn Đức Tuấn - Giám đốc TTYT quận Đống Đa cho biết, sẽ cho kiểm tra lại trường hợp này. Tuy nhiên, chủ trương của Thành phố với những gia đình có đủ điều kiện sẽ cho theo dõi điều trị F0 tại nhà.

Đối với phản ánh của gia đình không nhận được thuốc hỗ trợ điều trị, ông Tuấn cho biết, túi thuốc sẽ được phát cho những gia đình cam kết điều trị ở nhà. “Tức là những gia đình này phải có cam kết điều trị ở nhà thì sẽ phát”, ông Tuấn thông tin thêm.

Sau khi phản ánh tới Quận, chủ tịch phường Trung Phụng đã liên hệ với gia đình chị Ánh. Chị Ánh cho biết, hiện các F0 đã được thông báo chuẩn bị đồ để đưa đi.

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