Vụ nhà hàng ở Hà Nội hoạt động chui phát hiện 5 ca dương tính Covid-19: Toàn bộ 5 F0 và hơn 100 F1 được đưa đi cách ly

Xã hội 11/12/2021 14:22

Theo đại diện lãnh đạo quận Cầu Giấy (Hà Nội), có 5 trường hợp trong 126 thực khách nhà hàng Monaza (194 Trần Duy Hưng) có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, đêm 8/12, lực lượng chức năng phường Trung Hoà (Cầu Giấy) phát hiện nhà hàng Monaza có biểu hiện hoạt động kinh doanh "chui" sau 21h nên tiến hành kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 126 người đang tham gia ăn nhậu trong quán. Xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 phát hiện 4 ca dương tính.

Liên quan đến vụ việc này, sáng 10/12, trao đổi với Infonet/Vietnamnet, bà Trịnh Thị Dung – Phó chủ tịch UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, từ đêm 8/12, hơn 126 người ăn nhậu tại nhà hàng được giữ lại để chờ kết quả xét nghiệm PCR.

Bà Dung thông tin thêm: “Kết quả xét nghiệm PCR xác định có 5 trường hợp nhiễm Covid-19, lực lượng chức năng sẽ đưa đi điều trị tập trung. Những trường hợp F1, F2 khác, các cơ quan chức năng phân loại theo tầng (khách ăn nhậu tại nhiều tầng trong nhà hàng) và những người liên quan đến F0 thì cho đi cách ly.

Trường hợp là F1, nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà thì cho cách ly tại nhà, trường hợp không đủ điều kiện thì cho đi cách ly tập trung. Còn các trường hợp F2 và những người liên quan phải viết giấy cam kết cho theo dõi sức khỏe theo quy định".

Vụ nhà hàng ở Hà Nội hoạt động chui phát hiện 5 ca dương tính Covid-19: Toàn bộ 5 F0 và hơn 100 F1 được đưa đi cách ly - Ảnh 1
Lực lượng y tế xét nghiệm những người liên quan đến F0 ở nhà hàng Monaza - Ảnh: Tiền Phong

Theo thông tin của Tiền Phong, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết, đến lúc này, UBND quận đang yêu cầu cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc xem có dấu hiệu tội phạm hay không. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ số lượng F0.

 

Được biết, trong năm 2021, phường Trung Hoà đã 3 lần chủ động phát hiện, kiểm tra đối với vi phạm của cơ sở này.

Cụ thể trong các ngày 17/5 và 27/7, UBND quận Cầu Giấy xử phạt 15 triệu đồng cơ sở kinh doanh này, với lỗi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng; 45 triệu đồng lỗi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng, có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch COVID-19...

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Riêng đối với 4 trường hợp có kết quả test nhanh dương tính, cơ quan chức năng tổ chức cách ly một phòng riêng. Hiện toàn bộ khách vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm PCR trong nhà hàng.

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