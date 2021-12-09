Hà Nội: Nhà hàng trên phố Trần Duy Hưng phát hiện 4 ca dương tính trong số 126 người ăn nhậu

Hiện nhà hàng trên đang tạm phong toả để phục vụ việc truy vết và xét nghiệm cho hơn 100 người. Theo báo cáo của Công an phường Trung Hòa, vào khoảng 23h45 đêm 8/12, tổ công tác của Công an phường Trung Hòa phối hợp UBND phường Trung Hòa tuần tra, giải quyết hàng ăn sau 24h và các cơ sở vi phạm phòng chống dịch COVID-19 trên đường Trần Duy Hưng. Khi đến gần nhà hàng Monaza ở 194 đường Trần Duy Hưng, lực lượng chức năng phát hiện dù cửa chính đã khóa, cơ sở đã tắt đèn nhưng cửa ngách có người đi ra vào, nghi có biểu hiện hoạt động kinh doanh.

Dẫn tin từ VTC News, ngày 9/12, lãnh đạo Công an phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng phát hiện 4 người dương tính SARS-CoV-2 tại quán Monaza 194 Trần Duy Hưng.

Ban đầu xác định có khoảng 126 khách đang ăn uống tại tầng B1, tầng một và tầng 11 trong cơ sở kinh doanh này. Chủ tịch UBND phường Trung Hòa đã chỉ đạo lực lượng y tế địa phương phối hợp với công an phường test nhanh COVID-19 đối với số khách tại cơ sở.

Lúc này, Ban chỉ huy Công an phường đã báo cáo chỉ huy Công an quận Cầu Giấy để xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời trực tiếp xuống cơ sở giải quyết. Sau đó, Công an phường đã phối hợp cùng đội Quản lý hành chính, đội CSGT, trật tự Công an quận kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh Monaza.

Đến 5h cùng ngày, việc test nhanh COVID-19 mới hoàn thành. Kết quả có 4 khách dương tính với SARS-CoV-2. Lực lượng công an phường đã phối hợp với y tế phong tỏa và yêu cầu khách ở lại để phối hợp xác minh làm rõ.

Riêng đối với 4 trường hợp có kết quả test nhanh dương tính, cơ quan chức năng tổ chức cách ly một phòng riêng. Hiện toàn bộ khách vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm PCR trong nhà hàng.

Lực lượng chức năng xét nghiệm COVID-19 với những người liên quan - Ảnh: VTC News

Theo Dân Trí, trong năm 2021, Công an phường Trung Hòa đã 3 lần chủ động phát hiện, kiểm tra đối với vi phạm của cơ sở này. Cụ thể: Trong các ngày 17/5, 27/7, UBND quận Cầu Giấy xử phạt 15 triệu đồng cơ sở kinh doanh này với lỗi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng; 45 triệu đồng lỗi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống cộng, có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch Covid-19, không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người; không giao kết hợp đồng bằng văn bản đối với công việc có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên.

Mới đây, ngày 2/12, UBND quận Cầu Giấy xử phạt cơ sở này 20 triệu đồng lỗi không thực hiện quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng.

Nhà hàng Monaza 194 Trần Duy Hưng - nơi phát hiện 4 ca dương tính - Ảnh: Dân Trí

Sau lần phạt thứ 3, Công an phường Trung Hòa đã tham mưu cho UBND phường đề xuất Chủ tịch UBND quận nghiên cứu các quy định thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh đối với cơ sở trên, vì nhiều lần vi phạm. Đồng thời, Công an phường báo cáo Công an quận Cầu Giấy để chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với đơn vị kiểm tra, phát hiện và xử lý khi cơ sở vi phạm.

"Đối với cơ sở kinh doanh này, công an phường Trung Hòa đã lập biên bản rất nhiều lần. Trong những lần đó, để đối phó với lực lượng chức năng, chủ quán Monaza này còn cắt hết hệ thống camera của nhà hàng, đóng cửa khi thực khách và khách hàng đang ăn uống, hát hò", vị lãnh đạo Công an phường Trung Hòa chia sẻ.