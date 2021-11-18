Cô gái đi ăn mất xe SH 100 triệu, nhà hàng đền 10 triệu vì "lỗi ở khách hàng"

Xã hội 18/11/2021 22:05

Sự việc đang gây ra phản ứng dữ dội từ dân mạng.

Cô gái có tên P. đi ăn ở một nhà hàng thịt nướng nổi tiếng tại Hà Nội và bị mất cắp chiếc xe SH trị giá 100 triệu. Điều đáng nói là nhà hàng không nhận trách nhiệm mà đổ lỗi đây là sự cố do khách hàng gây ra.

Cô gái đi ăn mất xe SH 100 triệu, nhà hàng đền 10 triệu vì 'lỗi ở khách hàng' - Ảnh 1

Bài bóc phốt của P. đã nhận về vô số phản ứng trái chiều từ cư dân mạng.

Theo đó, vào ngày 30/10, P. đi ăn tại nhà hàng thịt nướng nổi tiếng ở Hà Nôi có tên viết tắt là S.M tầm 1 tiếng ở tầng 3, sau khi xuống dưới thì phát hiện xe bị mất cắp. Khi P. mong muốn nhà hàng đền bù tổn thất này thì họ lại một mực cho rằng lỗi sai ở phía cô, nhà hàng không có nhiệm vụ trông xe cho khách. Thậm chí, họ còn cho rằng P. cố tình vứt xe trước cửa, thông đồng với ăn trộm để lấy xe.

Thêm vào đó, P. cho biết nhà hàng không hề có biển thông báo khách phải tự bảo quản tài sản, tại sao lại đổ hết lỗi là do mình. Và sau thời gian dài đuôi co, nhà hàng chỉ hỗ trợ  P. với số tiền là 10 triệu đồng, yêu cầu cô không được đòi hỏi vì đây là tiền hỗ trợ tùy tâm. Cay cú nhưng không làm gì được nên P. đã đồng ý nhận số tiền 10 triệu đồng và ủng hộ thẳng vào quỹ phòng chống COVID-19 của Việt Nam.

Cô gái đi ăn mất xe SH 100 triệu, nhà hàng đền 10 triệu vì 'lỗi ở khách hàng' - Ảnh 2

Sau sự việc này fanpage của nhà hàng cũng đang "ăn bão" 1 sao và lọt top xu hướng tìm kiếm trên Facebook. 

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