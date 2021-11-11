Tên trộm lẻn vào nhà giật iPad trên tay bé trai đang nằm chơi một mình khiến nhiều người hoang mang.

Mới đây, một clip ngắn ghi lại cảnh một vụ cướp vô cùng táo tợn diễn ra tại TP.HCM khiến nhiều người hoang mang.

Theo báo Pháp Luật TPHCM đưa tin, sự việc diễn ra ngày 11/11, anh Đ.T ngụ trên đường ĐT74, ấp 4 (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM), xác nhận clip tên cướp lẻn vào nhà giật iPad trên tay của bé trai được lan truyền trên mạng chính là con trai của mình.

Hình ảnh tên cướp vào nhà giật iPad trên tay nạn nhân - Ảnh: Cắt từ clip

Anh T chia sẻ, vụ việc diễn ra vào khoảng sáng 6h30 phút ngày 9/10, thời điểm đó, con anh T đang nằm trên ghế gỗ bên trong nhà thì có nam thanh niên xuất hiện, đi thẳng vào giật chiếc iPad trên tay rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Anh cũng cho biết thêm, thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chồng anh không có mặt tại nhà mà qua thăm bạn bị ốm. Hai vợ chồng đi vắng để hai con (một trai và một gái) ở nhà.

Theo lời kể của con trai, bé học bài xong và xuống tầng trệt để nằm chơi iPad. Lúc này, cửa nhà đã hạ xuống phân nửa. Tuy nhiên, tên cướp vẫn liều lĩnh đi vào nhà và giật iPad trên tay của cậu bé rồi chạy thoát. Anh T cho biết thêm, đối tượng không chỉ có một mình mà còn có cả đồng bọn đợi sẵn bên ngoài.

Sau khi xảy ra vụ việc, con trai anh đã vô cùng hoảng loạn, mấy ngày sau bé mới bình tĩnh lại. Clip được lan truyền trên mạng được trích xuất từ camera an ninh của gia đình ghi lại. Vì chiếc iPad không có giá trị cao nên anh không trình báo công an.

Sau khi clip được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người không khỏi hoang mang về sự táo tợn, liều lĩnh của những tên cướp. Qua đó, các bậc cha mẹ cũng cần chú ý an toàn khi để các con ở nhà một mình.

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