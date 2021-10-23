Sau cơn mưa lớn, hàng tấn cá ở công viên Hoàng Văn Thụ TP.HCM chết đồng loạt

Xã hội 23/10/2021 17:50

Nhân viên Ban quản lý công viên Hoàng Văn Thụ đang tiến hành vớt hàng tấn cá chết bốc mùi hôi thối sau trận mưa lớn.

Vào sáng ngày 23/10, nhân viên thuộc Ban quản lý công viên Hoàng Văn Thụ (Quận Tân Bình, TP.HCM) thay nhau vớt cá rô, cá chim, cá chép cho vào túi nilon để đem đi xử lý. Số cá chết hàng loạt trong hồ có thể lên đến hàng tấn.

Xung quanh khu vực khu A của công viên, dưới hồ có rất nhiều cá chết nằm ngửa bụng dọc kè đá. Được biết, hiện tượng cá chết bắt đầu xuất hiện từ sau cơn mưa lớn các một ngày trước nên mùi hôi thối bốc lên, tỏa ra cách đó cả 50m về phía đường Trần Quốc Hoàn. 

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Nhân viên thuộc Ban quản lý công viên Hoàng Văn Thụ đang vớt cá để đem đi tiêu hủy - Ảnh: Internet

Chia sẻ với VnExpress, anh Đình Tùng, một người hơn chục năm tập thể dục tại công viên này cho hay, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy tình trạng cá chết ở hồ. Mùi tanh hôi khiến anh và bạn chỉ ở lại công viên được vài phút sau đó phải rời đi. 

Ông Khúc Duy Thiện, Trưởng ban quản lý công viên Hoàng Văn Thụ chia sẻ với báo VnExpress, hiện tượng cá chết hàng loạt có thể do thiếu oxy. Trước đó, do dịch bệnh Covid-19 kéo dài hơn 4 tháng nên công viên ngưng hoạt động, hồ cá không được thay nước, làm vệ sinh khiến nước tù đọng. Ông cũng nói thêm: "Đơn vị sẽ dùng thuốc khử trùng, làm trong nước và bom sục tạo oxy để khắc phục sự cố".

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Sau cơn mưa lớn, hàng tấn cá chết bốc mùi hôi thối - Ảnh: Internet 

Hiện tượng cá chết hàng loạt ra ở các kênh rạch sau mưa lớn không còn quá xa la đối với một số hồ nước tại TP.HCM. Trước đó, đầu tháng 4, cơn mưa trái mùa khiến hàng trăm kg cá chết nổi trắng hồ nước, bốc mùi, ảnh hưởng 1.000 cư dân khu dân cư Ehome 3, quận Bình Tân.  Cũng trong khoảng thời gian đó, khoảng 14 tấn cá rô phi, cá chép chết nổi dọc 3 km kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, từ quận 3 đến Tân Bình.

Bà Võ Thị Mộng Thu, chi cục trưởng Chi cục Thủy sản TP.HCM từng chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt sau mưa lớn là bởi lượng rác từ các cống, kênh nhánh trôi ra khiến mặt nước bị che phủ, lượng dưỡng khí cần cho cá bị thấp xuống là một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết. Ngoài ra, mưa làm xộc lượng khí độc tích tụ dưới lớp bùn dưới đáy kênh trong mùa khô cũng khiến cá chết hàng loạt.

Công viên Hoàng Văn Thụ được thành lập năm 1989, cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng một km. Công viên có diện tích khoảng 106.500 m2. Hồ nước trong công viên trước đây là bãi cỏ hoang được cải tạo từ năm 2013. Hồ nước trong công viên Hoàng Văn Thụ rộng khoảng 7.000m2, sâu từ 2-5m. 

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