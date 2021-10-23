Nghi phạm sát hại bố mẹ và em gái có biểu hiện lạ trước ngày gây án

Xã hội 23/10/2021 11:41

Sau khi mãn hạn tù, Trần Văn Hiếu - đối tượng trong vụ án sát hại 3 người ở Bắc Giang đã về nhà bố mẹ ở nhưng hầu như không tiếp xúc với ai, không nhận con gái ruột.

Doanh Nghiệp Và Tiếp Thị đăng tải, chính quyền địa phương cho biết vợ chồng nạn nhân đã 72 tuổi, là những người hiền lành, sống hòa thuận với láng giềng. Vợ chồng ông L. có 2 con trai và 4 người con gái, trong đó Trần Văn Hiếu là cả.

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Nghi phạm Trần Văn Hiếu đang bị cơ quan công an truy nã - Ảnh: Internet 

Thời thanh niên, Hiếu được nhận xét là hiền lành. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự và lập gia đình thì chuyển lên Lạng Sơn sinh sống. Có với nhau 2 người con, Hiếu và vợ thường xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm, Hiếu đánh vợ và phải nhận án phạt 6 năm tù giam.

Mới đây, ngày 13/10, Hiếu vừa mãn hạn tù và trở về nhà. Trong suốt thời gian này, Hiếu không tiếp xúc với ai và chỉ ở trong nhà.

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Căn nhà của nạn nhân luôn được khóa chặt cửa - Ảnh: Internet 

Một cán bộ thôn cho biết: "Sau khi Hiếu về nhà được 1 hôm, chúng tôi có sang nhà để làm danh sách hộ nghèo thì ông L. (bố Hiếu) nói cậu ta nằm trong phòng, từ hôm về không chịu đi đâu".

Cũng theo lời vị cán bộ này, gia đình ông L. cũng mệt mỏi khi Hiếu ra tù không chịu nhận con. Tính cách của Hiếu cũng có nhiều thay đổi.

Trước đó báo Thanh Niên đưa tin, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an tỉnh Bắc Giang cho biết lực lượng chức năng đang truy bắt Trần Văn Hiếu (ảnh, 47 tuổi, trú xã Tân Thanh, H.Lạng Giang, Bắc Giang). Qua điều tra, cơ quan công an xác định Hiếu là nghi phạm trong vụ án sát hại 3 người. Nạn nhân trong vụ án là bà Bùi Thị Th. (SN 1949, mẹ Hiếu), ông Trần Đình L. (SN 1949, là bố của Hiếu) và chị Trần Thị Th. (SN 1976, em gái Hiếu).

Doanh Nghiệp Và Tiếp Thị đăng tải, tối ngày 22/10, sau nhiều giờ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an Bắc Giang đã bàn giao thi thể 3 nạn nhân cho gia đình làm thủ tục mai táng, đồng thời truy bắt Trần Văn Hiếu (SN 1974, trú (xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).

Đối tượng Trần Văn Hiếu sau khi bỏ trốn đi xe máy hiệu Honda Dream biển kiểm soát 98H5-2868, đội mũ bảo hiểm, mặc quần dài có vạch kẻ trắng và áo dài tay màu xanh.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành truy bắt đối tượng!

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