Liên quan đến hàng chục ca tử vong liên tiếp do ngộ độc rượu trong thời gia vừa qua tại TP.HCM và một số tỉnh, thành phía Nam, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TP.HCM cảnh báo, loại rượu pha chế từ cồn công nghiệp methanol khi đi vào cơ thể sẽ trở thành chất kịch độc, nguy hiểm đến tính mạng.

Theo báo Công An TP.HCM đưa tin, trong những ngày giãn cách xã hội phòng chống Covid-19, tại TPHCM và một số tỉnh, thành phía Nam đã ghi nhận nhiều trường hợp phải nhập viện cấp cứu do ngộ độc rượu, trong đó có nhiều ca tử vong thương tâm. Những trường hợp ngộ độc thường do uống quá nhiều rượu hoặc uống phải loại rượu không rõ nguồn gốc, rượu công nghiệp chứa chất Methanol. Chia sẻ với báo Công An TP.HCM, BS.CK2 Đỗ Quốc Hùng, Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết, số bệnh nhân bị ngộ độc rượu methanol tăng đột biến trong thời gian gần đây. Cụ thể, chỉ trong 4 ngày (từ 4 đến ngày 7/10/2021), Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tiếp nhận 5 ca ngộ độc rượu methanol, trong đó riêng ngày 4/10 có tới 3 ca, chưa kể 2 ca ngộ độc rượu tử vong trước đó.

Nhiều bệnh nhân nguy kịch khi uống rượu - Ảnh: Internet Không chỉ riêng bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) cũng liên tục xuất hiện những trường hợp nhập viện, thậm chí tử vong liên quan đến rượu pha chế từ cồn công nghiệp methanol. Tính đến nay, số ca ngộ độc thực phẩm được ghi nhận tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương và Bệnh viện Thống Nhất là hơn 20 trường hợp. Chia sẻ với báo Tiền Phong, PGS Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn Thực Phẩm, TP.HCM cho biết, Ban đang khẩn trương phối hợp với các lực lượng liên quan của chính quyền địa phương điều tra làm rõ nguyên nhân. Hiện tại, Ban Quản lý An toàn Thực Phẩm TP.HCM đang tiến hành kiểm tra, truy xuất, ngăn chặn các sản phẩm rượu không đảm bảo an toàn lưu thông ngoài thị trường.

Sáng 14/10, thông tin từ Ban quản lý An toàn Thực phẩm cho biết, quá trình điều tra bước đầu, Ban đã phát hiện một số đơn vị nghi ngờ và đang lấy mẫu phân tích hàm lượng methanol để củng cố hồ sơ, xử lý hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm. Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TP.HCM cảnh báo, loại rượu pha chế từ cồn công nghiệp methanol này khi đi vào cơ thể sẽ trở thành chất kịch độc, nguy hiểm đến tính mạng. Theo phân tích của TS. BS Hoàng Văn Quang - Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Thống nhất, ở điều kiện bình thường khi tiếp xúc methanol không gây nguy hiểm cho con người. Tuy nhiên, khi đi vào cơ thể qua đường uống, methanol rất độc vì chúng thải trừ chậm, oxy hóa thành Formol (Formaldehyd) và axit Formic. Chỉ cần uống 5-15ml có thể gây ngộ độc nặng, 15ml trở lên gây mù lòa, 30ml có thể gây tử vong. Độc tính của methanol bao gồm tác dụng ức chế hệ thống thần kinh trung ương; ảnh hưởng tới thần kinh mắt… Trên thực tế, bệnh nhân đã được điều trị qua giai đoạn nguy kịch sau khi bị ngộ độc methanol có thể phải đối mặt với nguy cơ mù lòa vĩnh viễn. Với những trường hợp ngộ độc methanol nhẹ hơn, người bệnh có cảm giác say say, chóng mặt, nôn mửa, nhức đầu. Trường hợp nặng hơn sẽ có biểu hiện rối loạn tiêu hóa, nôn ra máu, rối loạn thần kinh (co giật, hôn mê, co cứng toàn thân); rối loạn hô hấp (thở nhanh, phù phổi cấp); rối loạn tuần hoàn (mạch nhanh, huyết áp giảm); đồng tử giãn, xuất tiết võng mạc và tử vong. Ngộ độc rượu pha chế từ methanol thường gây nhiều khó khăn trong điều trị, nguy cơ tử vong cao, những trường hợp may mắn qua khỏi cũng có thể đối mặt với những di chứng nặng nề. Để tránh những sự việc đáng tiếc trên, người dân nên thận trọng trong việc sử dụng rượu, tuyệt đối không sử dụng các loại rượu không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

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