Phụ huynh 'chảy nước mắt' với suất ăn 'có như không có' của học sinh tiểu học, hiệu trưởng nói gì?

Xã hội 23/10/2021 09:39

Trước những ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng về suất ăn bán trú quá ít và không đảm bảo chất lượng của học sinh bán trú lớp 2, hiệu trưởng trường tiểu học tại Huế đã có câu trả lời làm rõ. 

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao về vụ suất ăn bán trú của một học sinh lớp 2 tại trường Tiểu học Xuân Phú (TP Huế, tỉnh TT Huế) được cho là quá ít và không đảm bảo chất lượng. 

Cụ thể, tối 22/10, một người đăng tải hình ảnh suất cơm có 5 hốc thì có tới 2 hốc bị bỏ trống. Nhìn thức ăn bên trong khau đồ ăn chỉ có vài lát chả cá mỏng, giá xào và một chén canh bí đao lõng bỏng nước. 

Sau khi nội dung này được đăng tải trên một số diễn đàn mạng Facebook, nhiều phụ huynh đã không khỏi lo lắng khi thấy đồ ăn của con em. 

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 Suất ăn của học sinh lớp 2, trường Tiểu học Phú Xuân được đăng tải gây xôn xao dư luận - Ảnh: Internet

Theo báo Pháp Luật, cô Nguyễn Thị Ngọc Bích (Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Phú) xác nhận đây là bữa ăn trưa được chụp vào ngày 13/10 vừa qua với chi phí 16.000 đồng. 

Cô Bích cho biết, hình ảnh được đăng tải trên mạng phản ánh chưa đầy đủ suất ăn của ngày hôm đó. Vị hiệu trưởng giải thích, những khay còn trống là thức ăn chưa được đầu chia xong, khay thứ hai là các em học sinh đang ăn dở. 

Bên cạnh đó, cô Bích cũng cho biết thức ăn có phần ít hơn ngày thường vì giá của cá khá đắt, với các món ăn được nấu cho các em được cắt nhỏ nên lượng thức ăn trông không được nhiều. Nhưng cô Bích khẳng định "Không có chuyện ăn chặn thức ăn của các cháu". 

Anh Đặng Minh Sơn - phụ huynh của học sinh lớp 2/3 chia sẻ khay thức ăn được chụp và đăng tải trên mạng là của học sinh lớp 2/3 nhìn vào thì thấy ít thật. Nhưng cũng phải xem xét lại là thời điểm nào, trước hay sau khi ăn.

Bên cạnh đó, anh Sơn cho biết: “Tôi từng tới nhà ăn của trường, các món trứng cút, cá thát lát các em có thể bốc ăn trước. Ngoài ra sau khi chia 1 lượt nếu thừa thức ăn, các cô lại chêm thêm cho các cháu. Bên cạnh đó, trong khâu tiếp phẩm luôn có sự giám sát của Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên, nhân viên y tế và ban đại diện cha mẹ học sinh. Nên nghi nhà trường “ăn chặn” là thiếu cơ sở”.

Báo Thanh Niên đưa tin, Phòng GD-ĐT TP Huế cho biết hiện nay Trường Tiểu học Xuân Phú đang thu tiền ăn bán trú 22.000 đồng/ngày/học sinh. Trong đó, 5.000 đồng đồ uống sữa buổi chiều, ăn trưa 16.000 và 1 ngàn tiền gas. Phòng GD-ĐT TP. Huế cho biết thêm, nếu tiền gas dư thì vào những tháng cuối năm sẽ không thu thêm hoặc cho học sinh liên hoan vào ngày cuối của năm học. 

Nhà trường cũng cho biết, khẩu phần ăn của học sinh được thiết kế theo nguyên tắc bữa ăn dinh dưỡng học đường đúng 3 món, bao gồm món măn, xào, canh. Thứ 4 hàng tuần gồm chả cá thát lát tươi chiên, giá xào thịt nạc và canh bí đao nấu tôm.

Hiện tại, cộng đồng mạng vẫn có những ý kiến trái chiều về bữa ăn có giá 16.000 đồng này. 

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Từ khóa:   Suất ăn của học sinh tiểu học cộng đồng mạng suất ăn bán trú

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