Bật ngửa hình ảnh đời thường của nữ 'chúa nhẫn' trộm 2.380 nhẫn vàng ở Bình Phước: Thích sống ảo, ưa check-in tại nơi làm việc?

Xã hội 17/09/2021 17:43

Thông tin nữ nhân viên tiệm vàng trộm 2.380 chiếc nhẫn khiến nhiều người xôn xao. Đáng nói, khi xem qua những hình ảnh đời thường của cô gái này càng khiến dân mạng bật ngửa.

Theo thông tin ban đầu từ báo Thanh Niên, vào sáng ngày 16/9, chủ tiệm vàng Kim Hương 1 (P.Tân Bình, TP.Đồng Xoài) trình báo với công an về nghi vấn nữ nhân viên Lương Thị Nhung (28 tuổi, ngụ P.Tân Thiện, TP.Đồng Xoài) lấy trộm số lượng lớn vàng tại tiệm.

Ngay sau đó, Công an P.Tân Bình đã mời Lương Thị Nhung về cơ quan công an làm việc. Tại đây, Nhung khai nhận việc đã nhiều lần lấy trộm vàng tại cửa tiệm, tuồn ra bên ngoài. Theo lời khai ban đầu của Nhung, từ tháng 8/2020 đến ngày 16/9/2021, Nhung đã rất nhiều lần trộm vàng tại quầy mình quản lý. Mỗi lần lấy 5 - 8 chiếc nhẫn, tổng cộng đến ngày bị phát hiện là 2.380 nhẫn vàng 18K.

Sau khi mang vàng ra ngoài, Nhung nhờ người thân mang đi bán hoặc cầm cố tại các tiệm vàng trên địa bàn TP.Đồng Xoài, cùng hệ thống vàng Kim Hương như: tiệm vàng Kim Hương 2, Kim Hương 3, Kim Hương 5, Kim Hương 6…, sau đó đưa tiền cho chồng nắm giữ.

Bật ngửa hình ảnh đời thường của nữ 'chúa nhẫn' trộm 2.380 nhẫn vàng ở Bình Phước: Thích sống ảo, ưa check-in tại nơi làm việc? - Ảnh 1
Nữ nhân viên mô tả lại nơi lấy trộm 2.380 nhẫn vàng - Ảnh: Thanh Niên

 Tờ Thanh Niên cũng thông tin thêm, khi khám xét căn nhà thuê của Lương Thị Nhung, lực lượng công an phát hiện có trên 50 chiếc nhẫn bằng kim loại màu vàng, trên 30 nhẫn vàng thật; hơn 2.000 giấy in tem vàng cùng hơn 350 giấy biên nhận, hợp đồng cầm đồ tại nhiều cửa hàng cầm đồ, tiệm vàng trong tỉnh Bình Phước.

Các biên nhận, hợp đồng cầm đồ dao động khoảng từ 3 triệu đến gần 20 triệu đồng, thời gian từ khoảng cuối năm 2018 đến nay. Trong đó có giấy tờ chỉ mới được thực hiện giao dịch vào ngày 15.9, trước 1 ngày vụ trộm vàng bị phát hiện.

Đáng nói, sau vụ việc, nhiều người tìm ra tài khoản trang cá nhân được cho là của Lương Thị Nhung và bày tỏ sự ngỡ ngàng trước hình ảnh đời thường sang chảnh mà cô chia sẻ trên mạng xã hội. 

Bật ngửa hình ảnh đời thường của nữ 'chúa nhẫn' trộm 2.380 nhẫn vàng ở Bình Phước: Thích sống ảo, ưa check-in tại nơi làm việc? - Ảnh 2
Hình ảnh đời thường sang chảnh được chia sẻ trên tài khoản được cho là của Lương Thị Nhung - Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc

 Theo Pháp luật & Bạn đọc, ngoài việc bán hàng, cô gái này còn có 1 tài khoản TikTok cá nhân thường xuyên chia sẻ các clip nhảy cover, khoe nhan sắc quyến rũ ở tuổi 28. Trong những lần xuất hiện, cô gái thường chọn trang phục gợi cảm khoe vóc dáng cân đối và tạo dáng gợi cảm. Các clip của này nhận về nhiều tương tác khen ngợi từ bạn bè. 

Bật ngửa hình ảnh đời thường của nữ 'chúa nhẫn' trộm 2.380 nhẫn vàng ở Bình Phước: Thích sống ảo, ưa check-in tại nơi làm việc? - Ảnh 3
Cô gái này còn thường xuyên check-in tại nơi làm việc (ảnh trái) - Ảnh: Báo Đất Việt

 Để che đậy hành vi phạm tội, Nhung tỏ ra khá kín tiếng, hạn chế khoe mẽ đời sống sang chảnh. Thậm chí, trong mùa dịch Covid-19 cô còn than vãn không có tiền để tiêu xài, chăm chỉ check-in tại nơi làm việc khiến nhiều người lầm tưởng. Hiện tại, kênh TikTok hơn 1000 lượt theo dõi của Nhung trở thành tâm điểm bị netizen ném đá gay gắt. 

 

Liên quan đến vụ việc Nhung lấy trộm 2.380 nhẫn vàng tại tiệm vàng Kim Hương 1, hiện tại cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

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