Mới đây, "thánh quỵt" gốc Hải Dương lại gây chú ý khi trên mạng xã hội khi xuất hiện trong một clip đứng đối chất với cán bộ công an.

Khi nhắc tới cái tên Bella (tên thật Đoàn Thúy Hà - SN 1986, đến từ Hải Dương), chắc hẳn ai cũng nhớ tới những phi vụ bùng tiền ăn, tiền nhà nghỉ, tiền taxi,… "đi vào lòng người" của cô.

Theo đó khi bị cán bộ công an nhắc nhở về việc ra ngoài khi không cần thiết, không đeo khẩu trang, "hot girl" Bella liên tục lảng tránh câu hỏi bằng cách đề cập đến việc nhà nghỉ kế bên không cho vào hay bị nhiều người dân trêu chọc. Khả năng "bắn chữ" liên thanh của Bella khiến anh cán bộ không kịp phản ứng.

Hình ảnh ghi lại, cô mang theo rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh giữa đêm khuya vắng người. Trên đầu Bella còn đội thêm một chiếc mũ bảo hiểm vì đang di chuyển bằng xe đạp điện.

"Khách sạn mở cửa 24/24 em thấy mở cửa em vào nó bảo 5h sáng mới có phòng. Ghế đá công viên mưa to quá nên em mới trú vào nhà người dân. Thế xong chúng nó đánh em, lại còn trêu chọc em", Bella trần tình.

Mặc cán bộ công an liên tục nhắc nhở: "Nói bé thôi. Nói ít thôi. Đeo khẩu trang vào", Bella vẫn không chịu kéo chiếc khẩu trang lên mặt mà vẫn đứng nói liên hồi.

Dù được nhắc nhở đeo khẩu trang nhưng cô nàng vẫn không thèm để tâm, tiếp tục đôi co qua lại - Ảnh: Internet

Bella còn chỉ cho anh cán bộ về chiếc xe đạp điện chở đầy hành lý của mình và bày tỏ thái độ bức xúc khi người dân không cho cô trú mưa nhờ.

Chưa biết sự việc diễn ra ở đâu và kết cục cuộc nói chuyện là như thế nào nhưng khi ai nấy đều phê phán "hot girl" này dù đang dịch bệnh căng thẳng nhưng vẫn "thông chốt" khắp nơi, thậm chí không đeo khẩu trang còn đứng đôi co với cán bộ công an.

Trước đó, Bella bắt đầu nổi tiếng trên khắp các diễn đàn mạng xã hội với biệt danh 'hot girl quỵt tiền". Năm 2017, Bella lại gây bất ngờ khi sinh con, nhưng cậu bé Peter vừa lọt lòng chưa bao lâu đã bị mẹ tha đi khắp nơi, bạo hành giữa đường khiến nhiều người xót xa. Lúc đó, hotmom Hằng Túi đã đi tìm và đưa Peter về chăm sóc một thời gian.

Bella gây bất ngờ khi sinh con - Ảnh: Internet

Sau đó, Bella vẫn thỉnh thoảng bị réo tên trên mạng xã hội về những câu chuyện quỵt tiền nhưng chẳng được quan tâm như xưa. Có lẽ mọi người đã quá ngán và thuộc làu những chiêu trò lầy lội của “thánh bùng” này.