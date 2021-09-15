Cãi nhau với vợ, nửa đêm chồng ảo não ôm túi quần áo đi bộ từ Đồng Nai về Vĩnh Long, cán bộ trực chốt phát hiện liền khuyên 1 câu nghe thấm thía

Xã hội 15/09/2021 16:30

Lời khuyên nhủ kịp thời của cán bộ trực chốt đã giúp người đàn ông giận vợ sớm 'tỉnh ngộ'.

Trong thời điểm giãn cách xã hội tại nhiều tỉnh thành, có không ít sự việc "dở khóc dở cười" đã xảy ra. Điển hình, mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ đoạn clip ngắn cho thấy một người đàn ông vì cãi nhau với vợ đã ôm luôn quần áo ra khỏi phòng trọ, định đi bộ từ Đồng Nai về quê nhà Vĩnh Long.

Theo lời một cán bộ trực chốt, khi phát hiện người đàn ông ôm theo một chiếc túi lớn đi lang thang trên đường, họ đã hỗ trợ người này ăn uống, nghỉ ngơi. Khi biết được nguyên nhân người đàn ông bỏ đi vì cãi nhau với vợ, người trực chốt đã nhẹ nhàng động viên và khuyên người này nên quay về hòa giải với vợ.

"Dù cho vợ chồng có cãi nhau thế nào thì cũng phải về khu trọ, nằm ở ngoài mà nghỉ. Sáng vợ chồng hòa thuận lại thì lo cho gia đình, chứ khi không giờ bỏ vợ con vậy rồi đi bộ về Vĩnh Long là không đúng rồi đó" - cán bộ trực chốt nói.

Clip người đàn ông giận vợ, ôm quần áo đi bộ về quê lúc giãn cách

Nhận thấy người đàn ông có vẻ say xỉn, cán bộ trực chốt đề nghị người này sang bên đường ngồi nghỉ, khi nào tỉnh táo thì sẽ hỗ trợ đưa về phòng trọ. Lúc này, người đàn ông vẫn một mực nói rằng muốn về Vĩnh Long.

"Giờ không về Vĩnh Long được, không ai tạo điều kiện cho em giờ này để đi về hết. Bây giờ nghe tôi, phải đi về nhà trọ, vợ không cho vô nhà trọ đi nữa thì đứng tạm trước mái hiên nhà ai đó nghỉ ngơi, lúc tỉnh táo thì vào nói chuyện với vợ con cho đàng hoàng. Khi bình thường lại thì vợ chồng đăng ký, rồi từ từ người ta sắp xếp cho về quê" - cán bộ trực chốt giải thích.

Cãi nhau với vợ, nửa đêm chồng ảo não ôm túi quần áo đi bộ từ Đồng Nai về Vĩnh Long, cán bộ trực chốt phát hiện liền khuyên 1 câu nghe thấm thía - Ảnh 1
Sau khi được khuyên nhủ, người đàn ông ôm theo túi đồ hướng trở về phòng trọ - Ảnh: Cắt từ clip

 Sau một hồi làm công tác tư tưởng, người đàn ông có vẻ như đã nhận ra vấn đề. Lúc này, cán bộ trực chốt hỗ trợ thêm cho người đàn ông 200.000 đồng và nhắc nhở không nên ra đường vào thời điểm giãn cách nữa. Người đàn ông nhận tiền xong thì cúi đầu cảm ơn, ôm theo túi đồ hướng trở về phòng trọ.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng nhận về nhiều sự chú ý. Không rõ sau đó người đàn ông có làm lảnh được với vợ hay không, tuy nhiên, rất nhiều ý kiến đều cho rằng vợ chồng xô bát xô đũa cũng là điều bình thường, quan trọng là người chồng nên kiềm chế, nhường nhịn vơ để gia đình êm ấm. Hơn nữa, việc người này bỏ đi lang thang, muốn di chuyển từ vùng này sang vùng khác vào thời điểm dịch bệnh lại càng là điều không nên. 

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Người đàn ông dù đã có vợ con nhưng vẫn nảy sinh tình cảm yêu đương rồi đến nhà trọ ở cùng người phụ nữ khác. Sau đó, cả hai bị chủ trọ đuổi đi.

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