Sự thật ngỡ ngàng đằng sau bức ảnh 'đôi vợ chồng không có chỗ trọ phải ra ở ống cống' tại TP.HCM trong mùa dịch bệnh

Xã hội 15/09/2021 15:00

Người đàn ông dù đã có vợ con nhưng vẫn nảy sinh tình cảm yêu đương rồi đến nhà trọ ở cùng người phụ nữ khác. Sau đó, cả hai bị chủ trọ đuổi đi.

Mới đây, MXH chia sẻ bức ảnh đôi vợ chồng sống trong ống cống ở TP.HCM. Bức ảnh được một số fanpage đăng tải với dòng chia sẻ: "Một trong những hình ảnh để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong kỳ dịch 2021 tại thành phố được 1 nhóm thiện nguyện chụp lại được ... Bà con lao động đã chọn các ống cống để làm nơi trọ, sống qua ngày chờ hết dịch. Bởi họ kẹt lại thành phố, không về quê được, mà không còn tiền để trả tiền nhà trọ". 

Bức ảnh đã khiến nhiều người rưng rưng nước mắt vì thương xót cho hoàn cảnh của họ. Một số cư dân mạng cũng xin địa chỉ, tìm cách liên hệ mong ủng hộ cho chị vượt qua khó khăn. 

Sự thật ngỡ ngàng đằng sau bức ảnh 'đôi vợ chồng không có chỗ trọ phải ra ở ống cống' tại TP.HCM trong mùa dịch bệnh - Ảnh 1
Bức hình đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội kèm thông tin cho rằng người trong hình không có tiền thuê trọ nên phải ra ống cống ở tạm - Ảnh: Người lao động

 Tuy nhiên, sáng ngày 15/9, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đã xác minh về trường hợp gia đình này. Thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, người trong bức ảnh là chị Trần Thị Kim L. (ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) và anh Nguyễn Đình B (quê Thừa Thiên Huế). Chị L. và anh B. đã từng thuê trọ ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh sống chung từ giữa tháng 8/2021. 

Tuy nhiên, trong thời gian ở trọ, giữa hai người thường xuyên cãi nhau làm ảnh hưởng tới những người xung quanh. Chủ nhà trọ đã nhắc nhở nhiều lần, yêu cầu khắc phục. Đến ngày 12/9, hai người đi thuê phòng trọ khác nhưng chưa có nên dọn ra ống cống gần đó ở tạm. Được biết, cả hai đều được nhận tiền trợ cấp 1,5 triệu đồng và 4 phần quà an sinh do chính quyền địa phương hỗ trợ.

Thông tin thêm trên báo Người lao động, ông Trần Vũ Hữu Duy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A cho biết, địa phương xác minh anh B. dù đã có vợ con ở xã Vĩnh Lộc B nhưng vẫn nảy sinh tình cảm yêu đương với chị L. Khi chị L. ở nhà trọ, chủ trọ liên tục nhắc nhở không được cho người lạ vào để đảm bảo an toàn trong mùa dịch Covid-19. Lo ngại lây lan dịch bệnh, người chủ trọ thậm chí đã báo với ấp trưởng.

"Việc này chủ trọ làm đúng quy định phòng chống dịch nhưng anh B. và chị L. không chấp hành. Đã vậy, nhiều lần tới đây, anh B. còn gây mất trật tự nên chủ trọ buộc phải mời chị L. ra khỏi khu trọ. Sau đó, cả hai dọn ra ống cống gần đó để ở tạm thì gặp nhóm thiện nguyện. Họ đã chụp đưa lên mạng xã hội ngay trong hôm đó", Người lao động dẫn lời ông Duy.

Sự thật ngỡ ngàng đằng sau bức ảnh 'đôi vợ chồng không có chỗ trọ phải ra ở ống cống' tại TP.HCM trong mùa dịch bệnh - Ảnh 2
Hình ảnh chị L. thu dọn hành lý về nhà người thân ở chiều 14/9 - Ảnh: Người lao động

 Theo ông Duy, sau khi được chính quyền vận động, thuyết phục, anh B. đã về sống cùng vợ con tại xã Vĩnh Lộc B; còn chị L. về sống với gia đình anh trai tại ấp 1, xã Vĩnh Lộc A.

Chủ tịch Duy khẳng định trên Người lao động, sự việc không như mạng xã hội đăng tải. Giới chức địa phương đã nắm tình hình từ lâu, khi phát sinh sự việc 2 người chuyển ra ống cống đã gấp rút giải quyết. Ông nhấn mạnh, người nằm trong ống cống là anh B. chứ không phải con của chị L. như một số thông tin đăng tải.

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