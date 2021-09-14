Thiếu nữ 19 tuổi chuyên 'giăng lưới tình' cánh mày râu trong khách sạn để lấy trộm tài sản rồi tẩu thoát

Xã hội 14/09/2021 15:59

Sau khi hẹn "cánh mày râu" đến nhà nghỉ, khách sạn tâm sự, cô gái 19 tuổi dụ nạn nhân đi tắm rồi nhanh chân trộm tài sản, tẩu thoát.

Theo báo Công an nhân dân đưa tin, ngày 14/9, Công an TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) đã tạm giữ hình sự Phạm Thị Quỳnh N. (SN 2002, ngụ huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Cụ thể, qua kết quả điều tra, trước đó, Công an TP. Mỹ Tho nhận được tin báo về vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn phường 5. Nạn nhân là nam thanh niên ở TP. Mỹ Tho. Nam thanh niên cho lời khai với cơ quan công an rằng, đầu năm 2021, nạn nhân đã quen biết với cô gái trẻ tên N., thông qua mạng xã hội.

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Ảnh minh họa: Internet

Ngày 30/6, N. nhắn tin hẹn nạn nhân đến khách sạn ở phường 5 để tâm sự. Sau khi nhận phòng, N. nói với anh này vào nhà vệ sinh tắm rồi sau đó, cô gái nhanh chóng lấy trộm hai điện thoại, ví tiền và xe máy rời khỏi khách sạn.

Sau hơn hai tháng điều tra, Công an TP. Mỹ Tho đã làm rõ được danh tính thủ phạm, mời N. đến làm việc. Tại cơ quan công an, N. thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Với thủ đoạn tương tự, N. đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn TP. Mỹ Tho và huyện Tân Phước.

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