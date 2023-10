Hai tên trộm bị bắt, sau khi được test nhanh, cho kết quả dương tính với Covid-19 khiến một số cán bộ công an phải đi cách ly.

Theo báo Người Lao động, sáng ngày 4/8, Thượng tá Nguyễn Đức Thành - Phó trưởng Công an TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong quá trình phòng chống tội phạm, 1 cán bộ Công an phường Vĩnh Hải, 1 cán bộ Cảnh sát Cơ động (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động - Bộ Công an) cùng 4 dân quân phường Vĩnh Hải phải cách ly phòng chống dịch vì 2 nghi phạm dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, trước đó, trưa ngày 3/8, tổ công tác thuộc Công an phường Vĩnh Hải phối hợp cảnh sát cơ động thuộc Tiểu đoàn 2, truy bắt 2 nghi phạm trộm cắp tài sản đi xe máy trên đường Củ Chi. Thấy lực lượng công an, 2 nghi phạm càng tăng ga tháo chạy để trốn thoát. Khi đến chốt phong tỏa đường Dương Vân Nga, phường Vĩnh Hải, 2 nghi phạm lao xe thẳng vào rào chắn nhưng bị dân quân phường Vĩnh Hải đang trực chốt phối hợp công an khống chế.

Lực lượng chức năng phải đi cách ly tập trung sau khi vây bắt 2 đối tượng trộm cắp xét nghiệm dương tính Covid-19 - Ảnh: Tuổi trẻ

Theo thông tin của báo Tuổi trẻ, hai nghi phạm trộm cắp tài sản bị bắt giữ là L.N.T.D. (27 tuổi) và T.L.L. (36 tuổi, cùng trú tại TP Nha Trang). Trong quá trình truy bắt trộm có 1 cán bộ công an phường và 1 cán bộ cảnh sát cơ động thuộc Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn cảnh sát cơ động - Bộ Công an) cùng 4 dân quân phường đã tiếp xúc gần với 2 nghi phạm. Tất cả 6 anh phải đi cách ly tập trung.

Do các khu cách ly trên địa bàn phường quá tải, nên 2 nghi phạm trộm cắp được đưa về cách ly tạm trong sân Trạm y tế phường Vĩnh Hải chờ kết quả xét nghiệm RT-PCR và cơ quan chức năng đưa đi cách ly.

