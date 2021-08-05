Rượt đuổi, truy bắt 2 tên trộm, phát hiện nhiễm Covid-19, 6 công an, dân quân phải đi cách ly

Xã hội 05/08/2021 11:37

Hai tên trộm bị bắt, sau khi được test nhanh, cho kết quả dương tính với Covid-19 khiến một số cán bộ công an phải đi cách ly.

Theo báo Người Lao động, sáng ngày 4/8, Thượng tá Nguyễn Đức Thành - Phó trưởng Công an TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong quá trình phòng chống tội phạm, 1 cán bộ Công an phường Vĩnh Hải, 1 cán bộ Cảnh sát Cơ động (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động - Bộ Công an) cùng 4 dân quân phường Vĩnh Hải phải cách ly phòng chống dịch vì 2 nghi phạm dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, trước đó, trưa ngày 3/8, tổ công tác thuộc Công an phường Vĩnh Hải phối hợp cảnh sát cơ động thuộc Tiểu đoàn 2, truy bắt 2 nghi phạm trộm cắp tài sản đi xe máy trên đường Củ Chi. Thấy lực lượng công an, 2 nghi phạm càng tăng ga tháo chạy để trốn thoát. Khi đến chốt phong tỏa đường Dương Vân Nga, phường Vĩnh Hải, 2 nghi phạm lao xe thẳng vào rào chắn nhưng bị dân quân phường Vĩnh Hải đang trực chốt phối hợp công an khống chế.

covid-19
Lực lượng chức năng phải đi cách ly tập trung sau khi vây bắt 2 đối tượng trộm cắp xét nghiệm dương tính Covid-19 - Ảnh: Tuổi trẻ

Theo thông tin của báo Tuổi trẻ, hai nghi phạm trộm cắp tài sản bị bắt giữ là L.N.T.D. (27 tuổi) và T.L.L. (36 tuổi, cùng trú tại TP Nha Trang). Trong quá trình truy bắt trộm có 1 cán bộ công an phường và 1 cán bộ cảnh sát cơ động thuộc Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn cảnh sát cơ động - Bộ Công an) cùng 4 dân quân phường đã tiếp xúc gần với 2 nghi phạm. Tất cả 6 anh phải đi cách ly tập trung.

Do các khu cách ly trên địa bàn phường quá tải, nên 2 nghi phạm trộm cắp được đưa về cách ly tạm trong sân Trạm y tế phường Vĩnh Hải chờ kết quả xét nghiệm RT-PCR và cơ quan chức năng đưa đi cách ly.

Bất chấp lệnh cấm, 10 nam nữ tụ tập ăn nhậu ngoài chòi hoang và bị xử phạt 135 triệu đồng

Bất chấp lệnh cấm, 10 nam nữ tụ tập ăn nhậu ngoài chòi hoang và bị xử phạt 135 triệu đồng

Nhóm nam nữ ở Sóc Trăng tụ tập ăn nhậu ngoài chòi rẫy trong lúc giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, bị cơ quan chức năng xử phạt 135 triệu đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   2 tên trộm mắc covid-19 công an bắt trộm phải đi cách ly vì 2 tên trộm nhiễm covid-19 tên trộm nhiễm covid-19

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 6 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 2 giờ 6 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 3 giờ 6 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 3 giờ 35 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 3 giờ 58 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1