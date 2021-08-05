Bất chấp lệnh cấm, 10 nam nữ tụ tập ăn nhậu ngoài chòi hoang và bị xử phạt 135 triệu đồng

Xã hội 05/08/2021 10:03

Nhóm nam nữ ở Sóc Trăng tụ tập ăn nhậu ngoài chòi rẫy trong lúc giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, bị cơ quan chức năng xử phạt 135 triệu đồng.

Theo thông tin của Vietnamnet, ngày 28/7, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, Công an phường 5 (TP. Sóc Trăng) vừa phát hiện và bắt quả tang nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong thời giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Cụ thể, trưa ngày 26/7, trong quá trình làm nhiệm vụ, Công an phường 5 đã phát hiện 10 nam nữ (trong đó có 2 phụ nữ), đang tụ tập ăn nhậu tại một chòi rẫy bỏ hoang nằm trên đường kênh Cầu Xéo, ở khóm 3. Thấy Công an, một thanh niên trong nhóm đã bỏ chạy. Sau đó, Công an lập biên bản, mời 9 người còn lại về cơ quan để làm việc.

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Nhóm nam nữ tại trụ sở công an - Ảnh: Công an Sóc Trăng

Theo báo Tiền Phong, tại trụ sở công an, những người này khai tên Sơn Ral N. (25 tuổi), Sơn Ranl N. (21 tuổi), Lâm Hồng T. (32 tuổi), Trần Minh K. (20 tuổi), Trần Minh T. (21 tuổi), Hứa Vĩnh H. (19 tuổi), Triệu Liên Kiều O. (25 tuổi) và Trần Tường L. (36 tuổi) - đều ngụ tại phường 5 (TP. Sóc Trăng); Trịnh Thị Th. (29 tuổi), ngụ tại xã Tham Đ. (huyện Mỹ Xuyên).

Tất cả đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Trên cơ sở sai phạm đó, Công an phường 5 đã hoàn tất hồ sơ, tham mưu UBND thành phố Sóc Trăng ra quyết định xử phạt mỗi người 15 triệu đồng theo Nghị định số 117 của Chính phủ.

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