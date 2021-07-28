Ứng dụng giao hàng AhaMove xin lỗi vì chưa hiểu đúng chỉ thị của TP.HCM, dẫn tới việc nhiều tài xế bị xử phạt

Sau khi ghi nhận thông tin một số shipper AhaMove bị phạt do hoạt động sau 18h tại TP.HCM để giao hàng hóa thiết yếu, ứng dụng giao hàng vừa phát đi thông báo đến tài xế đối tác và cộng đồng, thừa nhận chưa hiểu đúng chỉ thị của TP.HCM.

Theo thông tin từ Zing News, ứng dụng giao hàng AhaMove vừa phát đi thông báo xin lỗi tài xế đối tác và cộng đồng do chưa hiểu đúng chỉ thị của TP.HCM và xử lý chậm trễ, dẫn tới việc nhiều tài xế bị xử phạt. Trong thông báo, AhaMove cho biết trong 2 ngày 26/7 và 27/7, doanh nghiệp đã ghi nhận thông tin một số đối tác tài xế AhaMove bị phạt do hoạt động sau 18h tại TP.HCM để giao hàng hóa thiết yếu.

Shipper bị phạt vì ra đường giao hàng sau 18h - Ảnh: Thanh Niên Trong tối ngày 27/7, tức ngày thứ 2 TP.HCM hạn chế người dân ra đường sau 18h, AhaMove cho biết đã thông báo cho tài xế dừng hoạt động giao hàng từ 18h đến 6h sáng mỗi ngày để tuân thủ chỉ thị của UBND thành phố. Doanh nghiệp này cho biết: "AhaMove cũng chân thành xin lỗi tài xế và cộng đồng do chưa hiểu đúng chỉ thị của Thành phố và xử lý chậm trễ nên đã để xảy ra tình trạng trên. Để khắc phục tình hình, AhaMove đã nhanh chóng triển khai các giải pháp". Theo đó, AhaMove sẽ thực hiện thông báo rộng rãi tới tất cả các tài xế và khách hàng của AhaMove tại khu vực TP.HCM về việc chỉ hoạt động từ 6h đến 17h hàng ngày cho tới khi có chỉ thị mới của thành phố.

Doanh nghiệp cũng điều chỉnh thời gian hoạt động từ 6h đến 17h hàng ngày theo quyết định mới nhất của UBND các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và sẽ giới hạn mức tăng giá ship tối đa ở quanh 1,5 lần giá cước thông thường. AhaMove cũng cho biết hiện số yêu cầu đặt hàng tăng cao hơn 10 lần và số lượng shipper cũng bị giới hạn hoạt động, không thể hoạt động do đang ở các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa nên mong khách hàng thông cảm khi gặp khó khăn trong việc đặt đơn trong giai đoạn này. Đại diện AhaMove xin lỗi vì sự cố đáng tiếc và khẳng định đang cố gắng khắc phục nhanh nhất có thể. Đồng thời, doanh nghiệp cho biết sẽ hỗ trợ những tài xế đối tác bị xử phạt trong 2 ngày vừa qua. Thông báo được gửi đến shipper - Ảnh: Internet Trước đó, Thanh Niên đưa tin, sau khi TP.HCM áp dụng quy định người dân (trừ 5 nhóm đối tượng) không ra khỏi nhà sau 18h, nhiều shipper đã bị UBND phường 9, quận Phú Nhuận (TP.HCM) lập biên bản phạt 2 triệu vì vẫn đi giao rau củ, đi rút tiền ATM và ra đường sau 18h. Các tài xế lý giải và cho rằng "bị oan" khi đưa thông báo được hoạt động của hãng.

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