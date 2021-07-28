Đi rút tiền sau 18h trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16, một người ở TP.HCM bị phạt 2 triệu

Xã hội 28/07/2021 10:09

Đang trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16, người đàn ông này đi rút tiền sau 18h và bị phạt 2 triệu đồng.

Theo VTC News, trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16, anh T.V.H.T (Phú Nhuận) bị phát hiện tại chốt kiểm soát trên đường Hoàng Minh Giám, quận Phú Nhuận, TP.HCM, khi đang di chuyển hướng từ quận Gò Vấp về quận Phú Nhuận nên tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra vào tối ngày 27 tháng 7.

Anh T. cho biết đi rút tiền và xin lực lượng chức năng bỏ qua trong quá trình làm việc với tổ công tác. Anh T bị lập biên bản xử phạt hành chính do tổ công tác nhận thấy trường hợp này ra đường trong trường hợp không cần thiết.

Lực lượng chức năng phát hiện 2 tài xế xe công nghệ của hãng Ahamove đang di chuyển trên đường sau 18h cũng tại chốt kiểm soát này. Sau đó, lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Chi thi 16
Hai tài xế Ahamove bị lập biên bản tại chốt kiểm soát - Ảnh: VTC News

Họ nhận được thông báo từ công ty vẫn được phép hoạt động (nếu chở các mặt hàng thiết yếu) nên khá bất ngờ khi bị lực lượng chức năng xử phạt vì lỗi ra đường khi không cần thiết trong khoảng thời gian từ sau 18h đến 6h ngày hôm sau, theo như lời 2 tài xế này cho biết.

Thông qua ứng dụng cài trên điện thoại vào ngày 26 tháng 7, tôi nhận được thông báo từ công ty vẫn được phép hoạt động từ sau 18h đến 6h ngày hôm sau nên hôm nay dù quá thời gian 18h, tôi vẫn nhận đơn hàng để đi giao, anh T.V.H cho hay.

Một trường hợp khác ở huyện Bình Chánh, TP.HCM là anh N.H.S sau khi giao xong đơn hàng và trên đường về nhà thì bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Anh S nói: "Trước đó, tôi nhận thông báo từ công ty là vẫn được phép hoạt động nên giờ tôi mới đi về nhà".

Song song đó, liên quan đến việc các tài xế phân trần do nhận được thông báo của công ty vẫn được phép hoạt động trong khoảng thời gian cấm trên, một lãnh đạo làm việc tại chốt kiểm soát cho biết, việc lập biên bản đối với 2 trường hợp trên đều dựa trên chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Vị này cho hay: “Trong Công văn 2490/UBND-VX không cho phép tài xế hãng xe công nghệ AhaMove được phép hoạt động nên việc lập biên bản đối với các trường hợp trên là đúng quy định, còn việc hãng xe ôm công nghệ thông báo cho tài xế vẫn được phép hoạt động thì không biết lãnh đạo công ty này dựa vào đâu mà thông báo như vậy”.

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