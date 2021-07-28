Đang 'đánh đòng đưa' bỗng cháu bé giãy giụa vì lí do cực nguy hiểm tính mạng, ông bố chạy vào bế thốc bế tháo khiến phụ huynh 'đứng tim'

Xã hội 28/07/2021 09:57

Khi cháu bé đang đua đưa trên chiếc ghế thì bỗng dưng giãy giụa vì hóc kẹo, sự việc sau đó khiến người xem thót tim vì lo lắng.

Trẻ em thường hay mê kẹo ngọt, đồ chơi... Thế nhưng đôi lúc vô tình không có phụ huynh bên cạnh các em dễ nuốt các vật này vào miệng và bị hóc. Đây là trường hợp cực kỳ nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến tính mạng.

Mới đây, một clip được dân mạng chia sẻ có cảnh em bé nằm giãy giụa khiến ai nấy đều đứng tim lo cho cháu bé. Cụ thể, khi đang nằm "đánh đòng đưa" trên ghế thì cháu bé bỗng giãy giụa liên tục do hóc kẹo. Cháu bé còn lăn qua một bên vì khó chịu. Sau đó, ông bố đã kịp xuất hiện bế cháu bé lên và ứng cứu. Người đàn ông này vỗ lưng cho cháu bé. Ứng cứu kịp thời khiến ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

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Cháu bé giãy giụa khi bị hóc kẹo khiến dân mạng thất kinh 

 Nhiều bậc phụ huynh trên mạng đã vào comment góp ý như sau: "Không nên cho con trẻ ăn kẹo cứng và quá to, vì rất dễ bị hóc", "Người đàn ông quá thông minh khi ứng cứu kịp thời, nếu không chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra", "Người trong clip đã cứu cháu bé 1 mạng sống"...

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Đang 'đánh đòng đưa' bỗng cháu bé giãy giụa vì lí do cực nguy hiểm tính mạng, ông bố chạy vào bế thốc bế tháo khiến phụ huynh 'đứng tim' - Ảnh 3

Đang 'đánh đòng đưa' bỗng cháu bé giãy giụa vì lí do cực nguy hiểm tính mạng, ông bố chạy vào bế thốc bế tháo khiến phụ huynh 'đứng tim' - Ảnh 4

Người đàn ông thông minh đã xuất hiện và ứng cứu kịp thời - Ảnh: Chụp màn hình

Cũng có nhiều trường hợp các cháu bé bị hóc dị vật hoặc thức ăn cứng vào cổ họng dẫn đến những trường hợp đáng tiếc. Người lớn nên chú ý nếu trẻ còn tỉnh: Cho trẻ đứng sau lưng, vòng hai tay ôm lấy thắt lưng trẻ. Nắm chặt bàn tay làm thành một quả đấm đặt ở vùng thượng vị, ngay dưới chóp xương ức, phía trên rốn. Sau đó ấn 5 cái dứt khoát theo hướng từ trước ra sau và từ dưới lên trên, mạnh và nhanh. Có thể lặp lại 6-10 lần ấn bụng cho tới khi dị vật rơi khỏi đường thở hoặc trẻ khóc la được.

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Một em khác ngậm kẹo mút đi ngủ sau đó nuốt luôn que nhựa - Ảnh: Internet

Hiện tại đoạn clip vẫn gây xôn xao cư dân mạng và là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh nên chăm sóc và canh giữ con em mình cẩn thận hơn để tránh xảy ra những tình huống đáng tiếc.

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