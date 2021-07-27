Người đàn ông thách thức, đạp cán bộ kiểm soát ở Đồng Nai bị tạm giữ hình sự

Xã hội 27/07/2021 08:19

Hành vi làm loạn chốt kiểm soát của người đàn ông này nhận về nhiều ý kiến trái chiều và hiện anh ta đã bị tạm giữ hình sự.

Theo Thanh Niên, Công an TP.Long Khánh tỉnh Đồng Nai cho biết vào sáng 23/7, đang tạm giữ hình sự Vũ Nhật T. (38 tuổi, ngụ P.Xuân Tân (TP.Long Khánh) để điều tra về hành vi "chống người thi hành công vụ" tại một chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

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Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 22/7, tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 do Công an xã Bình Lộc triển khai đặt tại cầu Bình Lộc (KP.Suối Chồn, P. Bảo Vinh, TP.Long Khánh) có Vũ Nhật T. điều khiển xe máy chở Nguyễn Tiến D. (21 tuổi, ngụ cùng phường) lưu thông trên đường Lê A theo hướng từ Quốc lộ 1 đi vào, lực lượng tại chốt đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Cả hai người dừng xe và sau đó khai báo y tế theo quy định thế nhưng Vũ Nhật T. chưa đưa ra được lý do chính đáng đi vào xã Bình Lộc và cũng chưa hoàn thành việc khai báo y tế nhưng lại muốn lên xe và đi tiếp.

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Vũ Nhật T. có thái độ thách thức, chống đối và không chấp hành, liên tục chửi bới, lăng mạ lực lượng chức năng khi Tổ công tác yêu cầu T. quay trở lại khu vực khai báo y tế để xác minh, làm rõ lý do đi vào xã Bình Lộc. Bên cạnh đó, T. còn gỡ khẩu trang để nói chuyện và điều khiển xe lao thẳng vào khi một cán bộ trong tổ công tác ra chặn lại nhưng không xảy ra va chạm.

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Sau đó người này tiếp tục thách thức, chửi bới và đạp vào vùng đùi của một cán bộ ở chốt kiểm soát theo như Công an TP.Long Khánh cho biết. Nhân vật gây rối đã bị khống chế, bắt giữ và đưa về trụ sở Công an xã Bình Lộc để làm rõ. Công an xã Bình Lộc phát hiện T. có sử dụng trái phép chất ma túy qua tiến hành kiểm tra nhanh.

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