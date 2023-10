Cửa khóa trái tung bất ngờ, 6 'ma men' ngoan cố ăn nhậu mùa dịch tá hỏa khi thấy điều này

Nhà nước đang hết sức lo cho nhân dân trong mùa dịch COVID-19, các anh Công an, CSGT cũng ngày đêm túc trực để đảm bảo an toàn trên mọi tuyến đường. Thế nhưng đâu đó vẫn có vài trường hợp tụ tập ăn nhậu, say sưa trong men rượu bia khiến dân mạng lắc đầu ngao ngán.

Cụ thể , mới đây trên MXH lan truyền một clip lực lượng chức năng bất ngờ mở cửa khóa trái bên trong ra kiểm tra thì 6 người này vẻ mặt ngơ ngác, có người còn quay mặt sang chỗ khác tránh né. Sau đó các anh trong đội lực lượng nức năng nói: "Mấy anh em tình hình dịch bệnh hàng ngày, hàng giờ mà mấy ông nhậu kiểu này thì thôi rồi". Một người trong nhóm ăn nhậu đáp lại: "Anh em đóng cửa cho người ngoài không vào..."