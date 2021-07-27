Cửa khóa trái tung bất ngờ, 6 'ma men' ngoan cố ăn nhậu mùa dịch tá hỏa khi thấy điều này

Xã hội 27/07/2021 20:24

Trong khi mọi người đang tuân thủ Chỉ thị 16 để phòng chống dịch COVID-19 thì những thanh niên này vẫn tụ tập ăn nhậu bất chấp nguy hiểm, khi thấy lực lượng chức năng thì tá hỏa quay mặt đi chỗ khác tránh né.

Nhà nước đang hết sức lo cho nhân dân trong mùa dịch COVID-19, các anh Công an, CSGT cũng ngày đêm túc trực để đảm bảo an toàn trên mọi tuyến đường. Thế nhưng đâu đó vẫn có vài trường hợp tụ tập ăn nhậu, say sưa trong men rượu bia khiến dân mạng lắc đầu ngao ngán.

Cụ thể , mới đây trên MXH lan truyền một clip lực lượng chức năng bất ngờ mở cửa khóa trái bên trong ra kiểm tra thì 6 người này vẻ mặt ngơ ngác, có người còn quay mặt sang chỗ khác tránh né. Sau đó các anh trong đội lực lượng nức năng nói: "Mấy anh em tình hình dịch bệnh hàng ngày, hàng giờ mà mấy ông nhậu kiểu này thì thôi rồi". Một người trong nhóm ăn nhậu đáp lại: "Anh em đóng cửa cho người ngoài không vào..."

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Hình ảnh 6 thanh niên tụ tập ăn nhậu trong đoạn clip

Sau khi đoạn clip lên sóng, nhiều dân mạng đã vào góp ý và cho rằng tụ tập ăn nhậu giữa mùa dịch thế này thật kém ý thức: "Không biết nghĩ sao, trong khi ai ai cũng lo ở nhà phòng dịch mà lại ngồi nhậu thế kia", "Không sợ mang virus về nhà lây cho người trong gia đình hay sao mà tụ tập kiểu đó", "Chưa bệnh nên chưa biết sợ là gì"...

COVID-192

Cửa khóa trái tung bất ngờ, 6 'ma men' ngoan cố ăn nhậu mùa dịch tá hỏa khi thấy điều này - Ảnh 3Cửa khóa trái tung bất ngờ, 6 'ma men' ngoan cố ăn nhậu mùa dịch tá hỏa khi thấy điều này - Ảnh 4

Cánh cửa bậc mở khiến 6 thanh niên ngỡ ngàng - Ảnh: Chụp từ clip

Đa số dân mạng cho rằng nên phạt thật nặng nhóm này để cảnh tỉnh cho những trường hợp làm trái quy định mùa dịch trong thời gian tới. Trước đó cũng có nhiều trường hợp tụ tập ăn nhậu, đánh bài, tập thể dục ngoài công viên bị lực lượng chức năng phát hiện và tiến hành xử phạt.

Cửa khóa trái tung bất ngờ, 6 'ma men' ngoan cố ăn nhậu mùa dịch tá hỏa khi thấy điều này - Ảnh 5

Một số trường hợp tụ tập ăn nhậu trước đó bất chấp dịch bệnh

Hiện tại đoạn clip trên vẫn gây xôn xao cư dân mạng và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

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