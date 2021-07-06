TP.HCM: Quận 7 thiết lập vùng cách ly y tế 3 khu vực với hơn 90 nghìn nhân khẩu từ 18h ngày 8/7

Liên quan đến các ca bệnh COVID-19 mới, UBND quận 7 thiết lập vùng cách ly y tế đối với 3 khu vực từ 18h ngày 8/7 đến khi có thông báo mới.

Theo thông tin từ Zing News, tối 6/7, ông Dương Giao Linh, Chánh văn phòng UBND quận 7, cho biết Chủ tịch quận Hoàng Minh Tuấn Anh vừa ký quyết định thiết lập cách ly y tế, áp dụng Chỉ thị 16 với 3 khu vực trên địa bàn quận.

Cụ thể, quận 7 thiết lập vùng cách ly y tế với toàn bộ phường Tân Thuận Đông, một phần phường Tân Thuận Tây và một phần phường Bình Thuận (không bao gồm phần diện tích thuộc Khu chế xuất Tân Thuận). Thời gian từ 18h ngày 8/7 cho đến khi có thông báo mới.

Khu vực bị phong tỏa gồm 16 khu phố, 187 tổ dân phố có diện tích 393 ha, với 21.582 hộ dân và 91.477 nhân khẩu.

Trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly y tế, người dân không được ra khỏi khu vực, trừ nhân viên y tế, người thực hiện công vụ hoặc trường hợp khẩn cấp như cấp cứu. Cá nhân không tuân thủ biện pháp phong tỏa, cách ly y tế sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Sơ đồ khu vực cách ly y tế - Ảnh: Zing News

Quận đã có công văn gửi Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM (HEPZA) về việc áp dụng Chỉ thị 16 tại những khu vực này. UBND quận 7 đề nghị HEPZA yêu cầu các công ty, doanh nghiệp tuyên truyền cho công nhân, người lao động sinh sống trên địa bàn chấp hành nghiêm việc phong tỏa, cách ly y tế tại vùng có dịch Covid-19.

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