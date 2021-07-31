Người phụ nữ đi xe SH lớn tiếng 'Tụi bây ăn hiếp đàn bà', đòi thông chốt ở Quảng Nam sẽ bị xử phạt như thế nào?

Xã hội 31/07/2021 09:33

UBND xã Điện Hòa (TX.Điện Bàn, Quảng Nam) ra quyết định xử phạt người phụ nữ có hành vi chống đối không chịu khai báo y tế, còn đe dọa cán bộ chốt kiểm dịch Covid-19.

Theo thông tin của báo Thanh Niên, tối ngày 30/7, ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch UBND xã Điện Hòa (TX.Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết, ông đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với bà P.T.B (53 tuổi, ở xã Hòa Châu, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), không phải bà N.T.X như thông tin ban đầu, về hành vi không chịu khai báo y tế, còn đe dọa cán bộ chốt kiểm dịch Covid-19.

Ông Hải cho biết mức phạt đưa ra đối với bà B. là 2,5 triệu đồng theo điểm b, khoản 2, điều 20, Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội,... Chủ tịch UBND xã Điện Hoà (TX.Điện Bàn, Quảng Nam) nói:

“Khi lực lượng mời bà B. lên làm việc, bà B. đã thừa nhận hành vi sai trái của mình. Đồng thời, gửi lời xin lỗi đến lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19”.

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Không khai báo y tế còn chửi bới tại chốt kiểm soát Covid-19 ở Quảng Nam - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, ngày 28/7, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ chửi bới, văng tục, chống đối lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát dịch tại xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, khu vực giáp ranh Quảng Nam và Đà Nẵng.

Theo nội dung trong clip, bà X. đi trên xe máy từ xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang lưu thông trên đường ĐT 605 để vào Quảng Nam. Khi đến chốt kiểm soát dịch tại xã Điện Hòa, lực lượng công an ở đây yêu cầu bà X. khai báo y tế, viết rõ lý do muốn đi vào tỉnh này.

Tuy nhiên, bà X. không chấp hành mà còn liên tục thách thức, chửi bới, văng tục đối với lực lượng công an. Dù nhiều người dân xung quanh đã khuyên bà nên kiềm chế, chấp hành quy định nhưng bà vẫn không nghe và nói rằng không ai được cấm qua lại đây, cương quyết đòi "thông" chốt.

Cụ thể, khi một chiến sĩ công an đi đến nhắc nhở thì người này sỉ nhục, dọa gọi người đến xử lý: "Tụi bây đụng tới tao là hết giờ. Đừng giỡn, gặp được tao là hết giờ, tụi bây là cái chi... Tụi bây ăn hiếp đàn bà, ta muốn đi thì đi", người phụ nữ liên tục đe dọa.

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Liên quan đến vụ cặp vợ chồng ở Hà Nội lao thẳng vào tổ công tác tại chốt kiểm soát dịch Covid-19, la hét, túm áo, xô đẩy một cán bộ làm nhiệm vụ với ý định thông chốt, người chồng đã khai nhận hành vi tại cơ quan công an.

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