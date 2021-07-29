Vụ cặp vợ chồng gây rối đòi 'thông chốt' kiểm dịch ở Hà Nội: Người chồng khai gì?

Xã hội 29/07/2021 16:06

Liên quan đến vụ cặp vợ chồng ở Hà Nội lao thẳng vào tổ công tác tại chốt kiểm soát dịch Covid-19, la hét, túm áo, xô đẩy một cán bộ làm nhiệm vụ với ý định thông chốt, người chồng đã khai nhận hành vi tại cơ quan công an.

Theo thông tin từ Công an TP.HCM, 2 vợ chồng ở Phúc Xá (Ba Đình) muốn vào trong chợ Yên Phụ nhưng không có phiếu đi chợ theo quy định phòng chống dịch COVID-19. Cán bộ công an tại chốt kiểm dịch đã yêu cầu 2 vợ chồng không được vào trong chợ. Tuy nhiên, 2 người này đã có hành vi chống đối và được lực lượng chức năng đưa lên phường để giải quyết. Hai người này được xác định là Đ.K.H. (46 tuổi) và N.V.N. (50 tuổi, đều trú phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội).

Lãnh đạo phường Yên Phụ cho biết: "Theo chỉ thị 17 của UBND TP.Hà Nội là phường cách ly với phường, xã cách ly với xã nên công dân của phường nào sẽ đi chợ tại phường đó và mỗi phường sẽ phát phiếu/thẻ đi chợ cho người dân. Hai vợ chồng này thuộc phường Phúc Xá thì họ có thể đi chợ bên đó". 

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Đối tượng N. có hành vi gây rối tại chốt kiểm dịch - Ảnh: Tuổi trẻ Thủ đô

Liên quan đến vụ việc, Zing News thông tin, tại cơ quan chức năng, người chồng "xăm trổ" khai nhận vào chợ với lý do thăm người nhà. Anh này khăng khăng "giấy tờ tôi có đầy đủ đây". Người này khai: "Thời điểm đó, tôi thấy đồng chí công an không đeo thẻ tên. Tôi nói lý do từ Phúc Xá đến để thăm người thân, đồng chí nói tôi xuất trình giấy tờ thì tôi có đưa căn cước công dân. Tôi nói với anh công an thông cảm, tôi vào thăm một chút rồi ra luôn. Tôi nói anh ấy là công an mà không có phù hiệu nên tối đã chạy vượt chốt kiểm soát dịch thì các anh ấy giữ tôi lại".

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N.V.N. tại cơ quan công an - Ảnh: Đời sống Pháp luật

Báo Tuổi trẻ Thủ đô trích lời ông Hoàng Xuân Sáng, Chủ tịch UBND phường Yên Phụ cho hay: "Thực chất đôi vợ chồng này không vào thăm ai cả, mà chỉ muốn qua chốt vào chợ Yên Phụ. Theo quy định, ai có thẻ mới được vào. Khi lực lượng chức năng không cho vào, thì đôi vợ chồng trên gây rối, xô đẩy những người làm nhiệm vụ".

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Bà Đ.K.H. trong quá trình lấy lời khai - Ảnh: Người Lao Động

Cũng liên quan tới vụ việc trên, Người Lao Động thông tin, theo ông Sáng, thời điểm đưa về trụ sở, người chồng có mùi rượu. Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi, nghe giải thích, cả 2 người đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình.

Trước hành vi này, phường sẽ đề xuất phạt kịch khung 3 triệu đồng mỗi người, trong ngày hôm nay 29/7 sẽ ra quyết định. 

Ngoài phạt hành chính, ông Sáng cho biết sẽ yêu cầu Công an phường báo cáo, đề nghị Công an quận Tây Hồ xem xét xử lý vợ chồng ông N. về hành vi Gây rối trật tự công cộng và Chống người thi hành công vụ.

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