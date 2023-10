Vụ cặp vợ chồng gây rối đòi 'thông chốt' kiểm dịch ở Hà Nội: Người chồng khai gì?

Theo thông tin từ Công an TP.HCM, 2 vợ chồng ở Phúc Xá (Ba Đình) muốn vào trong chợ Yên Phụ nhưng không có phiếu đi chợ theo quy định phòng chống dịch COVID-19. Cán bộ công an tại chốt kiểm dịch đã yêu cầu 2 vợ chồng không được vào trong chợ. Tuy nhiên, 2 người này đã có hành vi chống đối và được lực lượng chức năng đưa lên phường để giải quyết. Hai người này được xác định là Đ.K.H. (46 tuổi) và N.V.N. (50 tuổi, đều trú phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội).

Đối tượng N. có hành vi gây rối tại chốt kiểm dịch - Ảnh: Tuổi trẻ Thủ đô

Liên quan đến vụ việc, Zing News thông tin, tại cơ quan chức năng, người chồng "xăm trổ" khai nhận vào chợ với lý do thăm người nhà. Anh này khăng khăng "giấy tờ tôi có đầy đủ đây". Người này khai: "Thời điểm đó, tôi thấy đồng chí công an không đeo thẻ tên. Tôi nói lý do từ Phúc Xá đến để thăm người thân, đồng chí nói tôi xuất trình giấy tờ thì tôi có đưa căn cước công dân. Tôi nói với anh công an thông cảm, tôi vào thăm một chút rồi ra luôn. Tôi nói anh ấy là công an mà không có phù hiệu nên tối đã chạy vượt chốt kiểm soát dịch thì các anh ấy giữ tôi lại".

N.V.N. tại cơ quan công an - Ảnh: Đời sống Pháp luật

Báo Tuổi trẻ Thủ đô trích lời ông Hoàng Xuân Sáng, Chủ tịch UBND phường Yên Phụ cho hay: "Thực chất đôi vợ chồng này không vào thăm ai cả, mà chỉ muốn qua chốt vào chợ Yên Phụ. Theo quy định, ai có thẻ mới được vào. Khi lực lượng chức năng không cho vào, thì đôi vợ chồng trên gây rối, xô đẩy những người làm nhiệm vụ".