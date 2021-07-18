Mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip nam thanh niên được cho là người làm từ thiện lời qua tiếng lại với nhân viên tổ công tác đang chốt trực nhận hàng từ thiện trên địa bàn phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM. Người này cũng khẳng định bị nhân viên chốt trực xe đồ bảo hộ.

Mới đây trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh nam thanh niên lời qua tiếng lại với tổ công tác đang chốt trực nhận hàng từ thiện trên địa bàn phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM. Theo đó, nam thanh niên đã quay lại bộ đồ bảo hộ bị rách và khẳng định bị người đàn ông ở chốt trực đánh và "xé đồ bảo hộ". Anh cũng khẳng định, nhóm làm từ thiện của mình rất vất vả để vận động nhà hảo tâm quyên góp tiền mua lương thực, rau… hỗ trợ người dân đang bị cách ly ở phường Tân Thuận Đông nhưng khi đến chốt kiểm tra thì không được vào. Vì quá bức xúc anh đã đăng clip phản ánh vụ việc.

Nhân viên tại chốt trực xảy xa xích mích với nam thanh niên được cho là đi làm từ thiện - Ảnh chụp màn hình Liên quan tới vụ việc, đại diện UBND quận 7 xác nhận ngay sau khi clip đăng tải trên MXH, lãnh đạo UBND quận 7 đã chỉ đạo các đơn vị vào cuộc làm rõ. Theo thông tin từ báo Người Lao Động, qua xác minh, UBND quận 7 khẳng định clip đăng tải trên MXH là vụ việc xảy ra giữa ông Đ.K.T. (trưởng khu phố 1A, thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành viên Ban chỉ đạo thống nhất của phường Tân Thuận Đông) và thanh niên tên là H.V.V., người trong nhóm làm từ thiện tại chốt phòng, chống dịch trên đường Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông.

Cụ thể, chiều 16/7, ông T. được phân công tham gia công tác tuyên tuyền, vận động người dân không được tập trung đông người để nhận hàng tại chốt đầu đường Trần Trọng Cung nhằm đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Lúc này, một thanh niên của nhóm thiện nguyện điều khiển xe 16 chỗ chở hàng vào hỗ trợ cho người dân trong đường Trần Trọng Cung. Xe này chạy vào một đoạn thì quay ngược trở ra đậu ngay làn đường xe lưu thông của chốt. Thấy chiếc xe đậu gây cản trở giao thông, ông T. và lực lượng trực chốt đề nghị tài xế lùi lại và đậu sát vào lề đường thì 2 bên xảy ra cự cãi. Nam thanh niên này một mực muốn chuyển hàng cứu trợ gửi vào tại chốt để chờ người ra nhận nhưng tổ công tác không đồng ý vì chốt không cho tập trung đông người và đề nghị xe lùi lại dành đường cho xe lưu thông. Nam thanh niên H.H.V. khẳng định mình bị xe rách đồ bảo hộ - Ảnh chụp màn hình Đại diện UBND quận 7 thông tin thêm: "Tổ công tác đã giải thích và nhắc nhở nhiều lần nhưng người thanh niên không chấp hành, có thái độ không hợp tác và có những lời nói không đúng mực. Ông T. đã nhiều lần mời thanh niên xuống xe để trao đổi nhưng người này vẫn ngồi trên xe và nói những lời lẽ không hay. Do bức xúc với thái độ của thanh niên này nên ông T. vươn người lên định kéo thanh niên xuống xe trao đổi (lúc này cửa xe đang mở), vô tình làm rách áo bảo hộ của thanh niên (áo rất mỏng). Clip quay đã không phản ánh đúng, đầy đủ sự việc ngày hôm đó". Hiện, đoạn clip đăng tải trên MXH vẫn đang tiếp tục thu hút nhiều lượt xem và ý kiến bình luận từ CĐM.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dai-dien-ubnd-quan-7-len-tieng-ve-clip-nam-thanh-nien-to-nhan-vien-tai-chot-truc-hanh-hung-xe-do-bao-ho-413130.html