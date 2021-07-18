Xe khách giả đoàn từ thiện để qua chốt kiểm dịch, chở hàng hóa vào TP.HCM

Ngày 18/7, đại diện UBND phường 26, quận Bình Thạnh cho biết những ngày qua xuất hiện nhiều trường hợp xe khách giả đoàn từ thiện để qua chốt kiểm dịch không bị kiểm tra.

Theo thông tin từ Zing News, ngày 18/7, đại diện UBND phường 26, quận Bình Thạnh cho biết những ngày qua xuất hiện nhiều trường hợp xe khách giả đoàn từ thiện để qua chốt kiểm dịch không bị kiểm tra.

Các xe này dán các băng rôn như: "Xe hướng về Sài Gòn, chuyến xe 0 đồng, tôi yêu Sài Gòn, xe hội chữ thập đỏ" nhưng thực chất vận chuyển hàng hóa cho người có nhu cầu.

Khi đến TP.HCM, các phương tiện này tập trung về khu vực công viên Tầm Vu rồi gọi người dân đến nhận hàng, tụ tập đông người vi phạm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Xe giả từ thiện để chở hàng hóa vào TP.HCM - Ảnh: Zing News

Thấy lực lượng chức năng kiểm tra, một số tài xế tìm cách bỏ lại hàng hóa rồi rời đi. Phường 26 phải vận chuyển số hàng trên về phường và gọi người dân đến lấy. Lãnh đạo UBND phường 26 cho biết: "Các thùng hàng đều có tên, số điện thoại. Người dân gọi qua nhà xe nhận hàng thì được họ hướng dẫn đến UBND phường. Hàng hóa chủ yếu là thực phẩm nên chúng tôi phải tạo điều kiện cho người dân lấy về".

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