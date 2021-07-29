Nhận chở khách với giá hơn 2 triệu, tài xế xe 115 bật còi ưu tiên vượt chốt kiểm dịch ở Gia Lai

Tài xế xe 115 ở Gia Lai có hành vi chở lậu khách với giá 2,1 triệu đồng còn bật còi ưu tiên vượt chốt kiểm dịch.

Theo thông tin từ Tiền Phong, ngày 29/7, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Võ Mạnh Cường (SN 1986, trú tại phường Ia Kring, TP.Pleiku, Gia Lai) về hành vi điều khiển xe ô tô sau khi sử dụng trái phép chất ma túy, không có giấy phép lái xe, điều khiển xe được quyền ưu tiên không đúng quy định.

Đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ - Ảnh: Tiền Phong

Cơ quan chức năng xác định, Cường là tài xế xe 115 tư nhân trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Trước đó, ngày 26/7, anh N.V.Đ. (SN 1995, trú xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa, Gia Lai) đã liên hệ Cường để thuê xe chở đi từ TP. Pleiku về nhà tại xã Chư Rcăm. Đối tượng này đồng ý chở anh Đ. với giá 2,1 triệu đồng và rủ theo bạn gái là Lê Thị Thu Hương (SN 1995, trú phường Chi Lăng, TP. Pleiku) đi cùng.

Trên đường đi, Cường bật còi xe cấp cứu để được ưu tiên và qua các chốt kiểm dịch mà không bị kiểm tra dọc Quốc lộ 14 và Quốc lộ 25. Tuy nhiên, khoảng 17h40 cùng ngày, khi đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 thuộc xã Ia Rtô (thị xã Ayun Pa, Gia Lai) lực lượng chức năng nhận thấy có dấu hiệu khả nghi đã dừng phương tiện để kiểm tra.

Tại đây, tổ công tác của Công an thị xã Ayun Pa phát hiện Cường không có giấy phép lái xe ô tô, qua kiểm tra nhanh xác định Cường và bạn gái dương tính với chất ma túy nên đã lập hồ sơ chuyển đến Phòng Cảnh sát Giao thông xử lý theo thẩm quyền.

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