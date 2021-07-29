Nhận chở khách với giá hơn 2 triệu, tài xế xe 115 bật còi ưu tiên vượt chốt kiểm dịch ở Gia Lai

Xã hội 29/07/2021 11:57

Tài xế xe 115 ở Gia Lai có hành vi chở lậu khách với giá 2,1 triệu đồng còn bật còi ưu tiên vượt chốt kiểm dịch.

Theo thông tin từ Tiền Phong, ngày 29/7, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Võ Mạnh Cường (SN 1986, trú tại phường Ia Kring, TP.Pleiku, Gia Lai) về hành vi điều khiển xe ô tô sau khi sử dụng trái phép chất ma túy, không có giấy phép lái xe, điều khiển xe được quyền ưu tiên không đúng quy định.

tai xe xe 115 1
Đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ - Ảnh: Tiền Phong

Cơ quan chức năng xác định, Cường là tài xế xe 115 tư nhân trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Trước đó, ngày 26/7, anh N.V.Đ. (SN 1995, trú xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa, Gia Lai) đã liên hệ Cường để thuê xe chở đi từ TP. Pleiku về nhà tại xã Chư Rcăm. Đối tượng này đồng ý chở anh Đ. với giá 2,1 triệu đồng và rủ theo bạn gái là Lê Thị Thu Hương (SN 1995, trú phường Chi Lăng, TP. Pleiku) đi cùng.

Trên đường đi, Cường bật còi xe cấp cứu để được ưu tiên và qua các chốt kiểm dịch mà không bị kiểm tra dọc Quốc lộ 14 và Quốc lộ 25. Tuy nhiên, khoảng 17h40 cùng ngày, khi đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 thuộc xã Ia Rtô (thị xã Ayun Pa, Gia Lai) lực lượng chức năng nhận thấy có dấu hiệu khả nghi đã dừng phương tiện để kiểm tra.

Tại đây, tổ công tác của Công an thị xã Ayun Pa phát hiện Cường không có giấy phép lái xe ô tô, qua kiểm tra nhanh xác định Cường và bạn gái dương tính với chất ma túy nên đã lập hồ sơ chuyển đến Phòng Cảnh sát Giao thông xử lý theo thẩm quyền.

Ứng dụng giao hàng AhaMove xin lỗi vì chưa hiểu đúng chỉ thị của TP.HCM, dẫn tới việc nhiều tài xế bị xử phạt

Ứng dụng giao hàng AhaMove xin lỗi vì chưa hiểu đúng chỉ thị của TP.HCM, dẫn tới việc nhiều tài xế bị xử phạt

Sau khi ghi nhận thông tin một số shipper AhaMove bị phạt do hoạt động sau 18h tại TP.HCM để giao hàng hóa thiết yếu, ứng dụng giao hàng vừa phát đi thông báo đến tài xế đối tác và cộng đồng, thừa nhận chưa hiểu đúng chỉ thị của TP.HCM.

Xem thêm
Từ khóa:   tài xế xe 115 tài xế chở lậu khách tài xế chở khách vượt chốt kiểm dịch

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 1 giờ 22 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 22 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 3 giờ 22 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 4 giờ 22 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 4 giờ 51 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 5 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1