Nhóm thiếu niên giả lực lượng chống dịch đi 'hành sự' ban đêm để cưỡng đoạt tiền của người đi đường

Xã hội 05/08/2021 09:05

Nhóm thanh thiếu niên ở Hà Nội mặc quần áo dân quân tự vệ, mang theo cả dùi cui, bộ đàm, súng bắn đạn nhựa đóng giả lực lượng kiểm soát phòng, chống dịch.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 4/8, Công an quận Hoàn Kiếm tạm giữ hình sự 6 đối tượng: Nguyễn Đức A. (SN 2004), Phạm Việt Đ. (SN 2004), Nguyễn Đức Qu. (SN 2006), Trần Minh S. (SN 2006), Nguyễn Đắc Th. (SN 2004) cùng trú tại Hà Nội và Nguyễn Văn Tường H. (SN 2006; trú tại Thừa Thiên Huế) để điều tra về hành vi đóng giả lực lượng kiểm soát phòng, chống dịch nhằm cưỡng đoạt tài sản.

Cụ thể, trước đó, tối ngày 2/8, các đối tượng tập trung tại nhà Q. ở số 253 Văn Chương (Đống Đa, Hà Nội) rồi đi 3 xe máy trên các tuyến đường quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ để tìm kiếm "con mồi".

Đến rạng sáng 3/8, nhóm thiếu niên này phát hiện anh L. (SN 1998; trú tại Hoàn Kiếm) và anh D. (SN 1992; trú tại Hai Bà Trưng) đang đi xe máy dưới chân cầu Long Biên nên đuổi theo. Khi đến trước số nhà 44 Trần Nhật Duật, cả nhóm ép xe anh L. dừng lại. 

Lúc này, một đối tượng trong nhóm thiếu niên nói với anh L.: "Dịch dã thế này ra đường làm gì, có tiền bồi dưỡng cho mấy anh em đi làm đêm hôm". Các đối tượng khác đứng xung quanh cũng gây áp lực. Lo sợ bị phạt nhiều tiền, anh L. đã đưa 341 nghìn đồng cho Đ. Lúc này, tổ công tác tại Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt quả tang và đưa các đối tượng về Công an phường Đồng Xuân làm rõ.

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Nhóm đối tượng bị tạm giữ hình sự - Ảnh: Người Lao động

Theo báo người Lao động, tại cơ quan công an, các đối tượng còn khai nhận thêm, ngày 29/7, 3 đối tượng trong nhóm có đi quanh khu vực Đống Đa thì phát hiện 2 phụ nữ đi xe máy trên phố Ô Chợ Dừa. Lúc này, các đối tượng đã yêu cầu họ dừng xe và đe dọa đưa về công an phường để xử phạt hành chính vì vi phạm Chỉ thị 16 về phòng, chống dịch Covid-19. Do sợ bị phạt, 2 người phụ nữ đã đưa cho nhóm 600 ngàn đồng để được bỏ qua.

Cũng bằng thủ đoạn tương tự, ngày 31/7, nhóm này cũng đi quanh khu vực Chợ Giời (Hai Bà Trưng), chiếm đoạt 2 triệu đồng của 1 nam thanh niên. Ngày 1/8, đi quanh khu vực quận Thanh Xuân, đến đường Trường Chinh giao Giải Phóng đã cưỡng đoạt 200 ngàn đồng của 1 nam thanh niên đang dắt xe máy do hết xăng.

Tại cơ quan công an, lực lượng chức năng đã thu giữ những tang vật gồm: 3 dùi cui gỗ màu đỏ, trắng; 1 gậy chỉ huy giao thông; 2 dùi cui điện; 3 bộ đàm; 1 súng bắn đạn nhựa và số tiền 341 ngàn đồng vừa cưỡng đoạt được.

Công an quận Hoàn Kiếm đang tạm giữ hình sự đối với nhóm đối tượng trên. Ai là người bị hại, đề nghị liên hệ với Công an quận Hoàn Kiếm (người tiếp nhận Lê Duy An, số điện thoại: 0949.951.881) để trình báo.

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