Quay trộm thiếu nữ 16 tuổi đang tắm rồi gửi clip đe doạ nạn nhân, ép đưa 30 triệu đồng

Xã hội 14/08/2021 05:41

Sau khi quay trộm cảnh thiếu nữ 16 tuổi tắm, K. gửi clip qua tài khoản Facebook cho nạn nhân và yêu cầu đưa 30 triệu đồng mới xoá clip.

Theo VnExpress đưa tin, ngày 13/8, đối tượng Bùi Trung Kiên (25 tuổi, trú tại xã Quang Thọ), đã bị Công an huyện Vũ Quang tạm giữ hình sự để điều tra tội Cưỡng đoạt tài sản, theo điều 170 Bộ luật Hình sự. Theo điều tra, trước đó, ngày 31/7, một bé gái đến nhà cô ruột ở xã Quang Thọ chơi, đã bị tên K. rình rồi quay trộm clip khi đang tắm và còn ăn cắp điện thoại.

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Nghi can Kiên tại cơ quan điều tra - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin của Zingnews, đến ngày 11/8, K. đã mở Facebook cá nhân của cô bé và gửi các clip đã quay trộm nêu trên đến một tài khoản khác của nạn nhân. Đồng thời, tên K. còn dọa sẽ đăng clip lên mạng xã hội và yêu cầu nạn nhân phải đưa 30 triệu đồng thì hắn xóa clip.

Thiếu nữ hẹn gặp K. ở một điểm để đưa cho anh ta 3 triệu đồng và yêu cầu xóa clip. Tuy nhiên, lúc này, K. không thực hiện mà còn lên xe bỏ chạy. Sau đó, nạn nhân đã trình báo đến cơ quan công an. Hai ngày sau, công an đã bắt giữ được đối tượng Bùi Trung K.

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