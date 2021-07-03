'Thiếu Trang Chủ' ở Thanh Hóa nhiều lần dùng 'clip phòng the' tống tiền người tình U30 nhẹ dạ cả tin

Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một đối tượng vì đã nhiều lần dùng clip nóng tống tiền người tình quen qua mạng xã hội.

Theo Người Lao Động, ngày 2/7, cơ quan chức năng huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi "Cưỡng đoạt tài sản". Danh tính người này được xác định là Hoàng Huy Huyên (SN 1987), ngụ thôn Xuân Tiến, xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Được biết, trước đó, chị N.T.T. (SN 1992; ngụ xã Tượng Văn, huyện Nông Cống) đã đến Công an huyện Nông Cống để gửi đơn tố cáo về việc chị bị người tình dùng clip "nóng" của 2 người để đe dọa tống tiền chị.

Theo đó, khoảng tháng 12/2020, chị T. có quen với một nam thanh niên trên mạng xã hội Facebook có nickname "Thiếu Trang Chủ". Người này cho chị T. biết mình tên Huy quê ở huyện Hoằng Hóa. Sau một thời gian, hai người nảy sinh tình cảm. Đến khoảng tháng 3/2021, hai người có đến một nhà nghỉ trên địa bàn TP Thanh Hóa để "trò chuyện" và có quay clip lại. Thậm chí, người phụ nữ này còn gửi hình ảnh nhạy cảm của mình cho người tình.

Ngày 17/5, đối tượng này hỏi mượn tiền chị T. nhưng chị không cho nên hắn nảy sinh ý định tống tiền. Thông qua Messenger, "Thiếu Trang Chủ" đã gửi cho chị T. một số hình ảnh nhạy cảm, clip nóng của 2 người và đe dọa, nếu không đưa tiền thì sẽ gửi hình ảnh và clip đó cho người thân, bạn bè. Chị T. khi ấy đã cho hắng 3 triệu đồng. Hoàng Huy Huyên (SN 1987), ngụ thôn Xuân Tiến, xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: Công an nhân dân Liên quan đến vụ việc, theo Công an nhân dân, không dừng lại ở đó, ngày 7/6, đối tượng này đã sử dụng một nickname Facebook khác có tên là "Hoa Hồng Bulgaria" nhắn tin qua Messenger xưng là vợ của Huy, đe dọa chị T. phải gửi số tiền là 5 triệu đồng nếu không sẽ phát tán hình ảnh và clip nhạy cảm. Chị T. lại tiếp tục chuyển cho hắn 5 triệu đồng. Thấy quá "dễ ăn", đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi tương tự vào ngày 10/6 để ép chị T. đưa thêm 5 triệu. Không thể tiếp tục, chị T. vào ngày 11/6 đã báo công an địa phương. Sau 20h xác minh, Công an đã xác định được chủ nhân của tài khoản Facebook "Thiếu Trang Chủ" và "Hoa Hồng Bulgaria" là Hoàng Huy Huyên, ở xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa nên tiến hành bắt giữ. Tại nhà của đối tượng, Công an huyện Nông Cống đã thu giữ 2 chiếc điện thoại di động trong đó vẫn còn lưu một số hình ảnh, clip nhạy cảm của chị T. Hiện, sự việc đang được điều tra làm rõ.

Trước nghi vấn lộ clip nóng, những soái ca nào của 'Người ấy là ai?' từng dính phốt về 'quan hệ yêu đương'? Mới đây, dư luận được dịp xôn xao trước thông tin một "cực phẩm" của gameshow Người ấy là ai? lộ clip nóng. Tuy nhiên, trước đó, chương trình này cũng không ít lần vướng phải lùm xùm khi các chàng trai "khai báo gian dối" về tình trạng hôn nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thieu-trang-chu-o-thanh-hoa-nhieu-lan-dung-clip-phong-the-tong-tien-nguoi-tinh-u30-nhe-da-ca-tin-410927.html