Đi cách ly tập trung, nam thanh niên 'tiện thể' trộm luôn tivi gọi người nhà đến đem về

Xã hội 20/08/2021 12:59

Đang trong thời gian cách ly tập trung để phòng COVID-19 thì L. đã "tiện tay" tháo trộm chiếc tivi trong khu cách ly, đem để ngoài hàng rào, gọi điện cho anh họ đến đem về nhà.

Theo báo Công an nhân dân đưa tin, ngày 19/8, Công an thị xã Hoàng Mai, Nghệ An cho biết, đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ trộm cắp tài sản vừa xảy ra tại Trường mầm non xã Quỳnh Trang.

Cụ thể, trước đó, ngày 17/8, Công an xã Quỳnh Trang tiến hành kiểm tra một khu cách ly tập trung tại Trường mầm non thì phát hiện mất 1 chiếc tivi. Ngay lập tức, Công an xã đã triển khai lực lượng rà soát, xác minh.

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Thu hồi tang vật là chiếc tivi tại trường Mầm non xã Quỳnh Trang - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Đến khoảng 15h cùng ngày, lực lượng Công an bắt đối tượng Lưu Văn L. (SN 1988) trú tại thôn 2, xã Quỳnh Trang, Hoàng Mai và thu hồi 1 tivi trị giá khoảng 9 triệu đồng. Được biết, L. là đối tượng thuộc diện F1 từ vùng dịch Đà Nẵng về và đang cách ly tại Trường mầm non xã Quỳnh Trang.

Qua quá trình đấu tranh, Lưu Văn L. đã khai nhận, khoảng 21h ngày 15/8, phát hiện tại phòng số 3 của Trường mầm non xã (mới được phun khử khuẩn nên không khoá cửa) có 1 chiếc tivi còn mới. Quan sát xung quanh không có ai, L. đã lẻn vào trộm và đưa ra phía bờ tường của trường.

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Đối tượng Lưu Văn L. bị bắt giữ - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Sau đó, L. trở về phòng cách ly và gọi điện nhờ anh họ là Bùi Văn T. (SN 1976, trú tại thôn 2, xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai) đến khu cách ly để đem tivi về nhà T. Đến sáng 16/8, L. gọi điện cho T. nói chiếc tivi do mình trộm của Trường mầm non. Mặc dù biết hành vi của L. là vi phạm pháp luật nhưng T. không tố giác.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hoàng Mai đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và làm rõ từng hành vi của 2 đối tượng Lưu Văn L. và Bùi Văn T.

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